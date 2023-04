Shannon Bowe, o tânără de doar 28 de ani din Marea Britanie, a murit pe masa de operație în timpul unei intervenții chirurgicale la stomac, în Turcia. Corpul ei a cedat în timpul procedurii de introducere a unui inel gastric.

Potrivit canalului britanic de știri Sky News, un oficial a anunțat că va oferi sprijin familiei îndoliate, fără a preciza, însă, dacă tânără respectivă a murit înainte, în timpul sau după operație. Reprezentanții clinicii medicale din Turcia, unde a avut loc intervenția chirurgicală la stomac, nu au oferit niciun comentariu despre acest incident.

„Dormi, îngerul meu, te voi iubi pentru totdeauna”, a scris iubitul ei, Ross Stirling, pe rețelele sociale.

Postarea sa a strâns sute de comentarii în scurt timp: „O femeie atât de frumoasă care a plecat prea repede, inima mea e ruptă de durere pentru tine și familia fetei superbe”, „Îmi pare rău pentru pierderea ta. E trist că această generație este atât de suprasexualizată încât oamenii trebuie să-și schimbe imaginea corporală doar pentru a se potrivi, este trist”, „Nu te cunosc omule… dar îți trimit o îmbrățișare uriașă”, „Știu că nu ne cunoaștem și sper că nu te superi, dar am simțit că trebuie să comentez și să-ți spun cât de rău îmi pare pentru pierderea ta, trebuie să fii absolut devastat să pierzi o fată atât de frumoasă. Gândurile și rugăciunile mele sunt cu tine”, „O astfel de tragedie în pierderea unei tinere frumoase. Vă transmit tuturor dragoste, putere și sincerele mele condoleanțe”.

Tot vineri, 7 aprilie 2023, s-a aflat că pop starul britanic Paul Cattermole, membru al faimoasei trupe „S Club 7”, cunoscută la nivel internațional la sfârşitul anilor ’90, s-a stins din viață. Acesta a decedat la 46 de ani. Nefericitul anunț a fost făcut de trupa sa prin intermediul rețelelor sociale, fără a fi specificate cauzele decesului său.

„Suntem cu adevărat devastați de moartea fratelui nostru Pavel. Nu există cuvinte pentru a descrie tristețea profundă și pierderea pe care le simțim cu toții. Am fost atât de norocoși că l-am avut în viața noastră și suntem recunoscători pentru amintirile uimitoare pe care le avem. El va lipsi fiecăruia dintre noi. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei sale și a trupei în acest moment”, a fost mesajul postat, vineri, pe pagina oficială de Twitter a „S Club 7”.

We are truly devastated by the passing of our brother Paul. There are no words to describe the deep sadness and loss we all feel. We were so lucky to have had him in our lives and are thankful for the amazing memories we have. (1/2) pic.twitter.com/CFpkjU62aD

