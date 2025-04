Mike Berry a interpretat rolul lui Mr Spooner în serialul TV de mare succes difuzat în anii 1980. Berry s-a remarcat in primul rând ca muzician, având două single-uri de succes în top 10: ”Don’t You Think It’s Time”, în 1963 și „The Sunshine of Your Smile”, în 1980, scrie BBC.

Managerul și prietenul său, Peter Stockton, a confirmat vestea morții sale, spunând că ”legendarul artist Mike Berry a murit în pace, în această dimineață, înconjurat de familie”.

Mike Berry a avut o carieră artistică de peste 60 de ani

„Mike a fost un interpret uimitor, extrem de talentat, a cărui carieră artistică a durat 64 de ani”, a spus el.

Berry a jucat și în serialul TV pentru copii ”Worzel Gummidge”, interpretând rolul domnului Peters din 1979 până în 1981. Dar, se considera în primul rând cântăreț.

În anii 1960, a făcut un turneu alături de Beatles și Rolling Stones. A avut succes în topurile muzicale din Regatul Unit cu trupa sa, The Outlaws, ai cărei membri au fost Ritchie Blackmore de la Deep Purple și Chas Hodges de Chas & Dave.

”Don’t You Think It’s Time”, cântec produs de Joe Meek, a ajuns pe locul șase. Trupa a ajuns și în top 40 din Marea Britanie cu ”Tribute to Buddy Holly” și ”My Little Baby”, în anii 60.

Berry a revenit în top 10, în 1980, cu ”The Sunshine of Your Smile”, scrisă inițial în 1913.

„Un talent uriaș”

Chas Hodges a murit în 2018, dar într-o declarație lansată vineri în numele trupei Chas & Dave se spunea: „Suntem șocați și întristați să vestea morții bunului nostru prieten Mike Berry. Gândurile noastre merg către familia lui Mike în acest moment incredibil de trist.”

Vorbind despre cariera prietenului său în showbiz, care a inclus apariția în piesa lui Willy Russell ”One For The Road„, Stockton l-a numit pe Berry „un actor cu un talent uriaș”.

În 2016 a impresionat juriul de la „The Voice”

În 2016, Berry a fost convins să participe la show-ul de talente BBC „The Voice,” impresionând juriul format din Will I.Am, Boy George, Paloma Faith și Ricky Wilson cu o interpretare a piesei ”True Love Ways” a lui Buddy Holly.

Mulți oameni au apelat la rețelele de socializare pentru a-i aduce un omagiu, iar un utilizator a scris: „Îmi pare foarte rău că Mike Berry a murit în această dimineață. Este o pierdere tragică pentru lumea muzicii și sper că acum râde cu mulți dintre vechii săi prieteni, sus în Rai.”