Vestea că Liviu Dragnea are COVID l-a determinat pe un apropiat al acestuia să iasă în față și să aibă o reacție explozivă. Este vorba de Codrin Ștefănescu care a spus că nu are date exacte despre starea de sănătate a fostului lider PSD, confirmat recent cu Covid-19.

„Vreau sa vā anunț cā Liviu Dragnea a fost internat! Este suspect de covid! Deși nu a fost scos la muncā in ultimele luni, deși a fost izolat in camerā in mod abuziv! Povestea e scurtā: dupā ce avocații au obținut in instantā decizia de a fi trimis la muncā, dupā abuzul constant la care a fost supus, i s-a cerut un test anti-covid. A ieșit pozitiv, inexplicabil in situația izolārii sale, apoi a fost trimis și internat la spitalul penitenciarului Jilava! Adicā mutat imediat! Nu putem lua legāturā cu el de ieri, nu i se dā dreptul sā dea un telefon familiei, nu știm exact situația lui actualā! Vā voi ține la curent in funcție de ceea ce aflu pe parcurs!”, a spus Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

Ce detalii a dat avocata lui Dragnea

Liviu Dragnea are COVID și a fost dus de urgență la spital. Fostul lider al PSD, aflat în închisoare, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, el fiind transferat la Spitalul Penitenciar Jilava pentru a primi tratament. Potrivit Digi 24, Dragnea ar fi luat virusul de la colegul său ce celulă. Liviu Dragnea are 58 de ani, iar avocata sa, Flavia Teodosiu, anunța recent că el suferă de mai multe hernii la coloană.

Flavia Teodosiu a susținut că Dragnea a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus şi a explicat că, deocamdată, starea acestuia este bună. Dragnea a fost transferat de la Penitenciarul Rahova la Spitalul Penitenciar Jilava, unde sunt trataţi deţinuţii infectaţi cu SARS-CoV-2. Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.