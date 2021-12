Proiectul certificatului verde va fi adoptat până la sfârșitul anului? Marcel Ciolacu: Este nevoie

Așadar, Marcel Ciolacu a explicat că se va discuta despre proiectul certificatului verde în cadrul întâlnirii coaliției. Totodată, spune liderul PSD, va fi analizat și modul în care va fi înaintat în Parlament.

„Cred că este nevoie ca acest proiect să fie adoptat până la finalul anului”, a declarat Marcel Ciolacu, punctând că vor lămuri toate aspectele legate de certificatul verde în coaliție.

De asemenea, preşedintele PSD a mai spus că senatorul Adrian Streinu Cercel a făcut o informare în şedinţa conducerii PSD cu privire la acest subiect al certificatului verde. Ciolacu a mai spus și că testele antigen sunt incluse în certificatul verde.

„Când vom avea o decizie o vom comunica”, a completat el, precizând că speră ca astăzi să se ajungă la o concluzie.

Cine se opune certificatului verde?

Amintim că George Simion, copreședintele AUR, a declarat, la România TV, că se opune certificatului COVID și îi îndeamnă pe români să iasă la proteste, subliniind că acestea ar trebui să fie pașnice, nu cum s-a întâmplat în Germania și în Belgia.

„Toate protestele trebuie să fie paşnice. Am văzut că mai ales poliţiştii sunt nemulţumiţi de aberaţiile măsurilor de restricţie. Cred că noi românii suntem mai inteligenţi decât alţii. Am văzut şi o hartă cu infectările din luna decembrie şi am văzut că cei din Suceava, care au trecut şi s-au imunizat natural sunt în zona verde, în zona cea mai sigură din Europa”, a declarat George Simion.

Copreședintele AUR a anunțat că va participa la proteste pentru a se asigura că nu o să se afle agitatori și că protestul nu va deveni violent.

„O să fiu acolo şi o să mă asigur că nimeni nu escaladează nimic. Singura formă prin care ar putea exista agitatori este dacă infiltrează jandarmeria agitatori din unitatea lor specială printre protestatari. Nu va fi cazul, aşa că toţi românii de bună credinţă, toţi românii paşnici, marţi, la ora 9 dimineaţa în faţa Camerei Deputaţilor lângă parcul Izvor”, spune acesta.

„După care la ora 10 intrăm în Parlament şi facem ce putem de la tribuna Parlamentului să obţinem respingerea certificatului verde”, a mai spus George Simion.