Protest fără precedent în România! Va alea loc marți, 21 decembrie. George Simion a venit cu toate detaliile

George Simion, copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a declarat, la România TV, că se opune certificatului COVID și îi îndeamnă pe români să iasă la proteste, subliniind că acestea ar trebui să fie pașnice, nu cum s-a întâmplat în Germania și în Belgia.

„Toate protestele trebuie să fie paşnice. Am văzut că mai ales poliţiştii sunt nemulţumiţi de aberaţiile măsurilor de restricţie. Cred că noi românii suntem mai inteligenţi decât alţii. Am văzut şi o hartă cu infectările din luna decembrie şi am văzut că cei din Suceava, care au trecut şi s-au imunizat natural sunt în zona verde, în zona cea mai sigură din Europa”, a declarat George Simion.

Va fi prezent la proteste

Copreședintele AUR a anunțat că va participa la proteste pentru a se asigura că nu o să se afle agitatori și că protestul nu va deveni violent.

„O să fiu acolo şi o să mă asigur că nimeni nu escaladează nimic. Singura formă prin care ar putea exista agitatori este dacă infiltrează jandarmeria agitatori din unitatea lor specială printre protestatari. Nu va fi cazul, aşa că toţi românii de bună credinţă, toţi românii paşnici, marţi, la ora 9 dimineaţa în faţa Camerei Deputaţilor lângă parcul Izvor.”, spune acesta.

De asemenea, George Simion anunță că de la ora 10 vor intra în Parlament și vor face tot ce le stă în putință pentru ca certificatul COVID să nu fie adoptat.

”După care la ora 10 intrăm în Parlament şi facem ce putem de la tribuna Parlamentului să obţinem respingerea certificatului verde”, a mai spus George Simion.

AUR va încerca scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de lege 545

Tot la România TV, George Simion a declarat că partidul pe care îl conduce va încerca să scoată de pe ordinea de zi proiectul de lege care prevede implementarea certificatului verde, spunând că acesta va paraliza statul român, în condițiile în care 70% dintre români nu sunt vaccinați.

„E pe ordinea de zi. Vom încerca luni să o scoatem de pe ordinea de zi. E vorba de plx 545, proiectul lui Florin Cîţu cu cei de la USR care prevede suspendarea dreptului la muncă pentru cei care nu sunt vaccinaţi sau nu se testează pe banii lor.

Votarea acestui proiect ar însemna paralizarea statului român. 70% dintre români nu sunt vaccinaţi şi nu vor avea resursele financiare să se testeze. De aceea, nu vor mai funcţiona instituţii de bază ale statului român.

Legea prevede în forma amendată la Senat că atât cei din mediul privat, cât şi pe toţi lucrătorii de la stat, inclusiv demnitarii”, a mai spus George Simion.