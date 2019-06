ANRE a anunțat tarife cu 4-5% mai mari, în funcție de regiune, pentru distribuția de energie elctrică, valabile de la 1 iulie 2019.

Ele vor fi resimțite în factură de toți consumatorii industriali, precum și de cei casnici care au ales să intre pe piața liberă.

Majorările au fost determinate de prevederile OUG 114 /2018 şi a OUG 19/2019, care o completează pe prima, scrie economica.net.

Pentru majoritatea consumatorilor casnici, cei care nu au trecut în piaţa concurenţială, creşterea nu se va resimţi deocamdată în preţul final plătit în factură, pentru că acesta este reglementat de ANRE, şi se vor vedea când Autoritatea va ajusta din nou preţurile finale, cel mai probabil la începutul anului viitor, arată sursa citată.

ANRE a aprobat noile tarife de distribuţie, pentru fiecare dintre cele opt zone de reţea din România, în principal ca urmare a două prevederi: noua rată reglementată de rentabilitate a fost crescută, prin decizie a Guvernului, la 6,92% pe an şi, tot ca urmare a deciziei Guvernului, distribuitorii plătesc taxa anuală de 2% pe cifra de afaceri către ANRE.

În funcție de regiunea de distribuție, cea mai mare majorare a tarifului pentru distribuția energiei electrice este consemnată pentru Oltenia: plus 5%, iar cea mai mică pentru Muntenia Nord: plus 4,1%.

În celelalte regiuni, situația se prezintă după cum urmează: Banat, plus 4,9%, Transilvania Nord, plus 4,8%, Transilvania Sud, plus 4,6%, Dobrogea, plus 4,5%, Muntenia, plus 4,4%, Delgaz Grid, plus 4,3%.

Te-ar putea interesa și: