Gazele naturale se scumpesc începând de la 1 iulie

Începând cu data de 1 iulie, gazele naturale se vor scumpi, ca urmare a majorării cu aproximativ 19% a tarifelor reglementate de distribuție, conform deciziei luate de ANRE.

Săptămâna trecută, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat o creştere medie de 19% a tarifelor reglementate de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii beneficiari ai serviciului de distribuţie.

Această majorare, în valoare de aproximativ 10 lei pe MWh distribuit, va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie.

Conform unui comunicat oficial, modificarea tarifelor este determinată de trei factori principali: creşterea costurilor serviciului de distribuţie gaze naturale cu inflaţia prognozată a anului 2024 de 4,6%, creşterea costurilor de capital în urma realizării în anul 2023 a unui volum investiţional record, atât în racordări de noi consumatori, cât şi în extinderi de sisteme de distribuţie în zonele concesionate, precum şi ca urmare a reducerii cantităţii de gaze naturale distribuite în anul 2023 cu 8%.

„Cu titlu de exemplu: pentru un client casnic care locuieşte într-un apartament cu 3 camere şi are un consum anual de gaze naturale de 3 MWh, valoarea lunară a facturii de gaze naturale ar putea creşte cu aproximativ 2,5 lei”, se arată în comunicat.

Tarifele reglementate sunt aprobate de ANRE

În conformitate cu prevederile Legii energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012 și ale Ordinului ANRE nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție în sectorul gazelor naturale, ANRE aprobă tarifele reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale și stabilește tarifele reglementate pentru prestarea acestor servicii, diferențiate pentru fiecare operator de distribuție.

Aceste tarife includ diverse costuri, cum ar fi cele generate de modernizarea și extinderea capacităților de distribuție prin extinderea rețelelor sau implementarea de noi sisteme și rețele, precum și costurile asociate cu racordarea noilor solicitanți clienți casnici, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și instituții publice, atunci când aceste costuri sunt justificate.

Tarifele de distribuție sunt aplicate pentru un an tarifar, începând de la 1 iulie și până la 30 iunie următorul an. În prezent, proiectul de ordin privind stabilirea ratei reglementate a capitalului investit pentru a cincea perioadă de reglementare, aplicabil la aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport și distribuție ale energiei electrice și gazelor naturale, este în etapa finală de elaborare. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) are în vedere echilibrul necesar între investițiile necesare pentru a asigura calitatea serviciilor de transport și distribuție a gazelor naturale și energiei electrice și nivelul tarifului aplicat beneficiarilor acestor servicii.

În perioada următoare, ANRE va publica acest proiect de ordin în consultare publică, într-o formă actualizată, mai precizează sursă citată.