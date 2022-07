La câteva zile după ce a apărut un raport potrivit căruia Elon Musk ar fi avut copii cu o femeie care a lucrat pentru el la Tesla și care este în prezent un executiv de top la start-up-ul său de implanturi cerebrale, cel mai bogat om din lume a declarat că intenționează să îmbunătățească beneficiile de îngrijire a copiilor pentru angajații din numeroasele sale companii, inclusiv Tesla și SpaceX.

„Copiii merită, dacă este posibil. Plănuiesc să măresc semnificativ beneficiile pentru îngrijirea copiilor la companiile mele”, a scris Musk vineri pe Twitter. „De asemenea, Fundația Musk plănuiește să doneze direct familiilor. Să sperăm că detaliile vor fi anunțate luna viitoare.”

Kids are worth it if at all possible. I’m planning to increase childcare benefits at my companies significantly.

Hopefully, other companies do same.

Also, Musk Foundation plans to donate directly to families.

Hopefully, details to be announced next month.

— Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2022