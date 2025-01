Andrew Tate, personalitate controversată și fost campion mondial de kickboxing, a stârnit noi controverse în mediul online după ce a anunțat că își lansează propriul partid politic în Regatul Unit.

Într-o serie de postări pe platforma X, acesta și-a exprimat intenția de a deveni prim-ministru, promițând o abordare diferită față de politicienii actuali, pe care îi consideră „slabi” și „temători”. Anunțul vine pe fondul problemelor legale care continuă să-l urmărească, aducând noi dezbateri în jurul influenței și ambițiilor sale.

Andrew Tate, o figură cunoscută pentru opiniile sale controversate, a făcut un anunț surprinzător pe platforma X (fosta Twitter). Luni, acesta a informat că lucrează la formarea unui partid politic în Regatul Unit.

Conform declarațiilor sale, partidul său va aborda direct problemele țării, probleme pe care, spune el, alte formațiuni politice le ignoră din lipsă de curaj.

Aceasta a fost doar una dintre afirmațiile prin care și-a exprimat nemulțumirea față de clasa politică actuală.

Pe aceeași platformă, Andrew Tate le-a transmis britanicilor că este hotărât să devină prim-ministru și că manifestul partidului său va fi lansat în scurt timp.

I will be the Prime Minister.

Hold out for the cavalry.

Help is coming.

I have not slept since announcing my political ambitions.

Postările sale au atras numeroase reacții, stârnind dezbateri aprinse pe rețelele sociale. Andrew Tate s-a prezentat ca un lider hotărât să aducă schimbări radicale și să înfrunte mass-media și sistemul politic actual.

Într-o altă postare, Tate a criticat în termeni duri politicienii din Marea Britanie, afirmând că aceștia sunt „slabi” și „temători”.

El a susținut că aceștia nu sunt dispuși să confrunte mass-media sau să ia măsuri ferme pentru rezolvarea problemelor țării.

There are currently zero political parties which are BRAVE enough to address the issues facing the UK.

They are all weak and afraid of the media.

NONE of them put them on blast like I do.

THEY ALL COWAR INFRONT OF BBC.

I DO NOT COWAR INFRONT OF PEDOPHILES.

I WILL BE…

— Andrew Tate (@Cobratate) January 6, 2025