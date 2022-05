Cel mai de succes proiect implementat de Andreea Voinea în 2021 în cadrul BCR a fost [email protected], un program intern dezvoltat pentru angajați pentru a le răspunde nevoilor de bază. Departamentul de HR a organizat un sondaj intern prin care angajații au putut să-și exprime opiniile cu privire la cum ar trebui să arate noul model de lucru. Despre acest proiect și planurile pentru 2022 am vorbit în următorul interviu:

CAPITAL: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

ANDREEA VOINEA: Cu siguranță este [email protected], noul program care include modul nostru de lucru, bazat pe flexibilitate. Este construit atât pe baza nevoilor colegilor, cât și pe cele mai bune practici pe care le-am întâlnit, fiind gândit ca un program de adaptare continuă la context.

Ne mândrim că am reușit să dezvoltăm un program intern coerent, care ne ajută să fim permanent conectați la nevoile oamenilor BCR. Spun asta pentru că, în ultimii doi ani, noi ne-am uitat la trenduri, am ascultat ce au spus experții despre noul mod de lucru și ne-am dat seama că răspunsul este inclusiv și mai ales la colegii noștri. Și atunci am luat decizia de a derula un sondaj, din care am aflat care este părerea lor despre modul în care banca se adaptează la context și provocările prin care am trecut.

Cei 4 piloni strategici

Informațiile primite au reprezentat cheia dezvoltării unui model de lucru hibrid, adaptat noii realității în care am continuat să ne desfășurăm activitatea în perioada de pandemie și au conturat cei 4 piloni strategici pentru [email protected]:

• Cultura și Leadershipul BCR într-un mediu pro-digital

• Colaborarea și productivitatea dintr-o perspectivă modernă

• Mediul de lucru, sanatatea si wellbeing-ul echipelor noastre în toate locațiile BCR

• Tehnologia și procesele BCR adaptate modelului de lucru hibrid.

Așadar, SMARTWORK reprezintă acum pentru noi, mai mult decât o soluție privind modul de lucru de acasă versus birou, ci una în care ne adaptăm continuuu toate procesele de lucru, de colaboare și operaționale la noile realități și, mai ales, la viitor.

CAPITAL: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

ANDREEA VOINEA: Între proiectele de anvergură, aș alege EMMA. Mulți îl cunosc pe George, fie în calitate de clienți BCR, fie prin intermediul campaniilor de promovare din media: George este platforma noastră digitală prin care oferim servicii de daily banking clienților noștri. Puțini însă știu despre EMMA, care este platforma noastră digitală dedicată colegilor, dar și candidaților din recrutare. EMMA este o soluție internă integrată, construită pe platforma SAP, prin care livrăm o mare parte din serviciile noastre de HR. Implementarea EMMA ne-a prins în plină pandemie, când am schimbat întreg sistemul de employee services (servicii admin, recrutare, onboarding, learning, reporting & analytics, performance mgmt) și payroll. A fost o mare provocare, dar și o mare oportunitate. Dacă George a fost perceput de piață ca modul smart de a reinventa banking-ul, aș spune că EMMA este modul smart de a reinventa HR-ul: rapid, eficient, flexibil.

CAPITAL: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

ANDREEA VOINEA: În 2022 continuăm să consolidăm tot ceea ce am realizat în ultimii ani, mai ales în zonele de digitalizare și upskilling. Ne propunem să fim la fel de prezenți atât în proiectele dedicate tinerilor, cât și în cele create pentru profesioniștii din zona de banking, de la business, la IT. Accentul la noi este pus pe proiectele de dezvoltare prin care ajutăm oamenii să țină pasul cu schimbările aduse de tehnologie.

Banking responsabil la BCR

Nu în ultimul rând, în 2022 vom demara proiecte de HR care se aliniază noului spirit european ESG, dar și viziunii Erste 2030: de banking responsabil cu mediul, implicat în societate, având ca scop sănătatea financiară pentru toți.

CAPITAL: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

ANDREEA VOINEA: Cea mai mare provocare a ținut, într-o primă fază, de adaptarea cât mai rapidă la noua realitate, în paralel cu menținerea continuității operațiunilor, așa cum ne propusesem. Parte din această provocare a fost și anticiparea deciziilor luate de autorități care, cel puțin la început, au fost comunicate de pe o zi pe alta, ceea ce a lăsat foarte puțin timp companiilor să își adapteze procesele la noile reguli sanitare. Apoi, o altă provocare a fost și procurarea rapidă a materialelor sanitare și de protecție.

În această fază, am reușit însă să răspundem cu agilitate tuturor provocărilor și, în plus, să extindem rapid și masiv tehnologizarea colegilor. A fost necesar ca echipele, obișnuite sa lucreze fizic împreună, să găsească noi modalități, cel puțin la fel de eficiente, de comunicare și colaborare.

În sens mai larg, contextul pandemic a schimbat esențial piața forței de muncă și ne-a pus pe noi toți în fața unei noi dinamici și a necesității redezvoltării competențelor profesionale, prin reskilling și multiskilling.

CAPITAL: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

ANDREEA VOINEA: Relațiile noastre în zona de resurse umane au fost cele obișnuite, nu am întâmpinat probleme deosebite. Am fost conștienți că pentru toți a fost o perioadă de adaptare la o nouă realitate. În plus, BCR nu a aplicat la niciun program de susținere financiară din partea statului în această perioadă.

De ce ai nevoie pentru a avea o carieră în HR?

CAPITAL: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

ANDREEA VOINEA: Atât din experiența personală, cât și din ceea ce văd în echipa mea, deschiderea la învățare și flexibilitatea sunt aspectele care ajută enorm în profesia de HR. Misiunea noastră este să putem să ne ajutăm colegii să facă față schimbării și să se adapteze. Iar schimbarea începe cu noi, oamenii de HR, care trebuie să fim exemple de rol. De aceea, la început de drum este esențial să știi să asculți, să înveți din experiențele altora și să fii flexibil. Dacă vrei să începi o carieră în HR, trebuie să pui împreună, pe lângă competențele clasice de HR, curiozitatea față de cifre, date și tehnologie. HR-ul viitorului îl vad ca o combinație de competențe tehnice și abilități interpersonale foarte puternice. Așadar unui tânăr care se află acum la început de carieră în HR i-aș spune: îndrăznește, fii deschis, te așteaptă una dintre cele mai frumoase profesii din lume!

CAPITAL: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

ANDREEA VOINEA: Trăim deja un moment de schimbare de paradigmă în HR, accelerată de contextul pandemic și determinată de digitalizare.

Odată cu digitalizarea, oamenii trebuie să dobândească skill-uri noi și să învețe să utilizeze tehnologia pentru a crește focusul pe relația cu clientul și pe nevoile sale aplicate. Aș evidenția cinci dimensiuni care au căpătat noi valențe pentru oamenii de HR și pentru liderii din organizații:

• Migrarea competențelor pentru a susține schimbarea de model de business, prin reskillling, upskiilng, multiskilling. Noi, în HR, ne uităm la cum se schimbă structura joburilor în viitor, iar rolul nostru este a anticipa care sunt competențele și cum ne pregătim oamenii ca să facă față;

• Flexibilitatea, crearea unui ecosistem bazat pe flexibilitate și regândirea a tot ceea ce însemnă experiența angajatului în organizație. Pornim de la munca hibridă care va face parte din viața noastră și în viitor, până la multitudinea de procese care vor rămâne în varianta remote. Toate schimbările acestea ne duc la un ecosistem mai flexibil.

• Grija față de oameni nu mai e doar un mesaj postat pe o platformă sau un e-mail trimis. Oamenii noștri au nevoie de autenticitate, vor să știe că liderilor și organizațiilor le apasă și cred că asta este dublată și de nevoia de o conectare mai puternică la misiunea și la valorile companiei.

• Globalizarea forței de muncă în context remote: joburile din zona de nișă sunt recrutate la nivel gobal. Altfel spus, un UX designer dintr-un apartament din București poate lucra foarte ușor pe un proiect din Silicon Valley. Acest lucru nu era neapărat la fel de comun înainte de pandemie, iar, în următorii 10 ani, spectrul de joburi care vor lucra în acest format se va extinde.

• Uberizarea forței de muncă, adică lucrul pe proiecte punctuale. Aici vorbim, în special, de o schimbare de generație și de mentalitate. Generațiile tinere, generația Y (1980-1994) și generația Z (cei născuți după 1995) nu mai simt nevoia de stabilitate pe termen lung și sunt adepții alegerii proiectelor pe care lucrează, cu implicare determinată. Această tendință are o dinamică diferită și se concentrează pe scopul muncii și pe satisfacția pe care o obțin. La ei se manifestă, concomitent cu aceasta implicare fragmentată, o nevoie de conectare puternică la valorile și misiunea companiei.

Școala de bani

CAPITAL: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

ANDREEA VOINEA: Un mijloc, nu un scop. Esențial este să știm spre ce ne îndreptăm, astfel încăt să ne folosim resursele, inclusiv banii, în mod smart. Există o zicală în navigație care îmi place foarte mult: ”dacă nu știi spre ce port vrei să te îndrepți, toate vânturile îți vor fi potrivnice”. În relația noastră cu banii, esențial e să știm încotro: unde vrem să ajungem și mai ales de ce? Iar apoi să ne gestionăm resursele pentru a ne atinge optim ținta. Cu exact aceeași bani, oamenii vor face alegeri diferite, în funcție de valorile lor, de ce anume îi motivează. Fiecare are propria percepție despre bani, care pleacă din propriile experiențe, dar și din etapa vieții în care se află. Spun asta pentru că știu sigur că eu altfel mă raportăm la bani în urmă cu 15-20 ani. Banii sunt despre valori mai mult decât despre valoare.

Întrucât banii sunt parte din viața noastră de zi cu zi, cred că este important ca fiecare dintre noi să treacă cel puțin printr-un curs de educație financiară, așa cum e Școala de Bani de la BCR, care ne ajută să privim mai pragmatic propriul buget și să facem alegeri financiare inteligente. E un exercițiu valoros, inclusiv pentru cei care lucrează în banking. În intern, în BCR, avem programe de mindfulness financiar prin care îi încurajăm pe colegii noștri să aibă grijă de sănătatea financiară a lor și celor din jurul lor. Mai mult, în ultimii 6 ani, în BCR am pregătit 1000 de profesori ai Școlii de Bani: colegi de-ai noștri care au trecut printr-un curs special de formare și care țin ateliere gratuite cu adulți, tineri și copii în companii, instituții, în sucursalele BCR, universități, licee, școli și grădinițe. Pănă acum 500.000 de persoane au beneficiat de cursurile Școlii de Bani. Un efort considerabil din partea voluntarilor BCR și a coordonatorilor proiectului Școala de Bani. Pentru că da, noi credem că viitorul va fi smart. Cu o condiție: să existe educație pe măsură.