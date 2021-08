Andreea Marin este una drintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. Zâna Surprizelor, așa cum mai este cunoscută de când prezenta emisiunea ”Surprize, surprize” de la TVR, a povestit acum ceva timp că a trecut și prin momente mai puțin fericite.

Vedeta a precizat că a suferit de depresie din cauza unui supliment alimentar natural pe care l-a luat fără prescripția medicului, din dorința de a mai scădea în greutate. Andreea Marin a mai spus că a găsit suplimentul alimentar pe internet.

„A fost o depresie care da, m-a dus chiar în pragul suicidului. Au fost luni de zile şi a fost cumplit. A fost un efect secundar al unui medicament luat fără indicație, de fapt era un supliment, nici măcar un medicament, găsit pe internet. Era un supliment 100% natural dedicat pierderii în greutate. Am luat acea băutură şi am avut chiar eu parte de efecte secundare. Un efect secundar a fost o afecţiune pe care nu am putut-o vindeca decât luând nişte pastile, era o acnee foarte puternică.” relata Andreea Marin.