Andreea Marin a redus consumul de carne și zahăr

Andreea Marin a fost mereu interesată să fie un om sănătos, cu un stil de viață echilibrat, motiv pentru care nu a renunțat la niciun produs alimentar în proporție de 100%, dar a redus zahărul la minimum și carnea la 20% din ceea ce consuma înainte.

„Sunt un om echilibrat, nu am avut niciodată măsuri de fotomodel și nici nu mi-am dorit asta, dar să fiu sănătoasă, într-o stare bună și să am o balanță corectă în viață, asta mi-am dorit mereu. (…) E important de spus aici că mereu am fost în căutare de soluții de viață sănătoasă și împărtășesc pe social media ceea ce descopăr benefic. (…)

Nu am renunțat sută la sută la nimic, dar am redus zahărul la minimum și carnea înseamnă cam 20% din ceea ce consum, fără excese, așadar, moderația e secretul echilibrului. Și nici mișcarea nu ar trebui să lipsească din stilul nostru de viață, dacă vrem să ne menținem sănătoși”, a declarat vedeta în cadrul unui interviu acordat pentru Viva!.

În plus, la marile sărbători, ea nu ține diete de slăbit, ci își oferă plăcerile culinare ce țin de bucătăria tradițională.

„Mă bucur de ele, dar după ce trec acele zile, echilibrez printr-o dietă sănătoasă, pe care o verific, dacă e nouă, cu medicul nutriționist, nu fac experimente auzite prin vecini, îți poți pune sănătatea în pericol astfel”, a zis ea.

Andreea Marin a urmat dieta scandinavă NUPO

În ciuda acestui fapt, din ianuarie 2023 și până acum, ea a început o dietă scandinavă numită „NUPO”, prescurtarea de la Nutritional Power, „pentru că e o dietă foarte bogată în nutrienți, minerale, vitamine, fibre, proteine, deși este săracă în calorii, dar cu o mare varietate de feluri de mâncare gustoase ce se pregătesc rapid, în 2 până la 4 minute, și astfel e ușor de urmat.” Potrivit spuselor sale, dieta respectivă „are zeci de studii științifice la bază și aprobări ale forurilor de profil la nivel european și național, argumente care au contat pentru mine.”

„(…) În perioada de slăbire, ai o singură limită, cea a numărului de calorii consumate pe zi, iar toate felurile de mâncare au la bază plicuri cu prafuri nutritive care, combinate cu apă sau încălzite când e cazul, se transformă efectiv în hrana despre care v-am spus. 6 plicuri pe zi înseamnă limita de calorii admisă, alegi ce vrei, ele sunt bine cântărite și echilibrate nutrițional, le mănânci la ce ore vrei și ai și recipientele în care le prepari și pe care le poți băga în geantă, să ai hrana și pe drum cu tine, la nevoie”, a explicat vedeta.