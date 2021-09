Andreea Esca, cunoscuta prezentatoare a Ştirilor PRO TV, a povestit în timpul unui interviu cum de-a lungul timpului a fost pusă și ea în situații penibile. Vedeta a spus și care a fost cea mai mare gafă pe care a făcut-o.

„E o singură chestie pe care o tot povestesc, pentru că pe aia mi-o amintesc și mi-a rămas așa… Aveam doi invitați în același timp, adică în același jurnal. Atunci aveam doi invitați care nu erau persoane publice și nu știam cum arată omul respectiv. Unul venea pe o știre, iar altul pe alt subiect. Unul trebuia să vină lângă mine, la masa mea și celălalt era într-o altă cameră. Regizorul de platou i-a încurcat și mi-a adus omul de la subiectul 2 pe subiectul 1. Eu nu știam cum arată. Era ceva cu recolta de roșii… Am întrebat omul de roșii și el a zis că eu sunt cu centrala de la Cernavodă. Am simțit că nu înțeleg absolut nimic. (…) A fost ceva groaznic. Situația a fost absolut penibilă. Uneori îmi vine să râd, dar nu am ajuns la performanța asta. Mă gândesc ce pățesc dacă încep să sughit sau strănut”, a declarat Andreea Esca.

Andreea Esca, mândră de fiica ei

Andreea Esca are o carieră de invidiat și o familie frumoasă.

Alexia Eram locuiește într-un apartament cu trei camere din Capitală.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, a declarat fiica Andreei Esca.

Cum și-a decorat apartamentul?

De asemenea, aceasta a explicat faptul că a fost inspirată de către culoarea roz și a dorit să aibă un stil retro-modern.

„M-a inspirat culoarea roz pentru că este culoarea mea preferată și am vrut să fie retro-modern. (…) Am colaborat cu un designer de interior, care m-a ajutat cu proiectarea casei. Evident, cu ideile mele și ale lui tata. Am vrut neapărat ca apartamentul meu să aibă un dressing, așa că am transformat al doilea dormitor în dressing: paradisul meu”, a mai spus Alexia Eram.

Locuiește în centrul Capitalei

Trebuie menționat că apartamentul are două dormitoare, un living și se întinde pe două etaje. Totodată, are și o terasă mare la etaj și una mai mică jos. Potrivit celor spuse de ea, și-a dorit să fie cât mai aproape de familie.