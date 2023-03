Andra a recunoscut că e geloasă

În primul rând, Andra a declarat că, în ciuda faptului că în relații pot exista momente de slăbiciune, nu crede că acestea duc la infidelitatea. În acest sens, artista a spus că este o adeptă a fidelității absolute în căsnicie și consideră că se poate trece peste orice moment dificil dacă există dialog.

„Da, eu cred în asta. În viața unui om, pe de altă parte, dacă vorbim despre relații de zeci de ani, sigur sunt și momente de slăbiciune, de singurătate, de rătăcire, dar nu cred că ele duc neapărat la infidelitate. Dacă spui ce simți, dacă ceri ajutor de la un psiholog, de exemplu, sau de la o persoană apropiată, cred că poți să depășești aceste momente fără să trădezi”, a declarat Andra, potrivit viva.ro.

Cu toate acestea, ea recunoaște că și în căsnicia cu Cătălin există mici gelozii și nu-i place când în preajma lui se află prea mult timp o femeie. Andra mărturisește însă că îi place să-l tachineze uneori pe soțul ei, care oricum nu-i dă motive în această privință.

„Mici gelozii întotdeauna sunt. Sunt sigură pe relația noastră, dar nu îmi place să văd în preajma lui prea mult o femeie care pare că ar flirta cu el. Totuși, e soțul meu! Nu avem discuții serioase pe subiectul acesta, însă, nu îmi dă motive, doar mă alint uneori, îl tachinez”, a mărturisit vedeta.

Mici greșeli facem cu toții

În ceea ce privește spațiul personal al fiecăruia și confidențialitatea, Andra spune că fiecare are telefonul lui și nu-și verifică mesajele unul altuia, chiar dacă știu parolele.

„Fiecare are telefonul lui, nu ne căutăm mesaje. Noi ne știm parolele și ne putem debloca telefoanele, de multe ori iau telefonul lui pentru că am nevoie și i-am dat lui David telefonul meu să se joace sau să sune un coleg, dar nu pentru a verifica. Și invers este valabil. Cătălin poate lua telefonul meu să facă o poză sau să sune, dar nu facem investigații, pentru că avem încredere unul în altul. Suntem soț și soție, nu detectivi particulari”, a mai spus Andra Măruță.

De asemenea, Andra spune că mici greșeli în căsnicie face toată lumea și personal a reacționat exagerat în unele situații, însă motive mari de supărare nu au existat între ea și Cătălin Măruță.

„Mici greșeli sigur că facem cu toții. Mă gândesc acum la momente în care poate am reacționat exagerat, m-am supărat când nu era cazul. Dar nu îmi aduc aminte momente foarte apăsătoare, ore întregi în care am fost supărați unul pe altul, nu ne-am vorbit. Nu am avut astfel de momente pentru că ne înțelegem unul pe celălalt, nu ne privim acuzator nici dacă se întâmplă ceva ce nu ne convine”, a mai declarat ea.