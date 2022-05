Data de 3 septembrie a reprezentat ziua în care noua secție a avut primul pacient care a beneficiat de aparatură nouă și condiții de calitate. Această nouă unitate reprezintă cel mai vizibil proiect care a fost dus la bun sfârșit în 2021.

Capital a discutat cu managerul Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar Arseni despre proiectele pe care a reușit să le ducă la bun sfârsit, dar și depsre provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul carierei.

Capital: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Andi Nodiț, manager Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni: „Pentru echipa Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar Arseni, succesul înseamnă, în primul rând, creșterea calității îngrijirilor medicale acordate pacienților. Proiectul cu cel mai vizibil rezultat în această direcție este cu siguranță noua Unitate de Primiri Urgențe (UPU) a spitalului. Data de 3 septembrie 2021, ora 8:00 dimineața – data și ora la care am primit primul pacient în noua locație – reprezintă momentul de trecere de la medicina de urgență practicată cu aparatură și condiții specifice sfârșitului anilor ’90, la cea care se practică în zilele noastre, cel puțin din perspectiva dotărilor, în instituțiile similare de top din Vestul Europei.

Consider un succes și faptul că structura, construcția în care funcționează noua UPU este rezultatul mobilizării comunității, prin reprezentații săi aleși în structurile administrativ – teritoriale, în condițiile în care spitalul este subordonat autorității centrale în domeniu. Autoritatea locală nu are obligația legală de a sprijini. În pofida acestui fapt juridic, Primăria și Consiliul Local al Sectorului 4 în principal, Primăria și Consiliul General al Capitalei, dar și cei de la autoritatea locală din Popești – Leordeni, au manifestat toată susținerea pentru proiectul nostru și, într-un timp record pentru România, au transformat o viziune în realitate. Dotările au fost asigurate din fonduri europene – am fost primul spital din țară care a depus cerere de finanțare, dezvoltată integral de echipa de management a spitalului, imediat cum s-a deschis apelul pentru asemenea proiecte în cadrul POIM 2014-2020.

Rezultatul investiției a generat deja un impact important: creșterea gradului de satisfacție al personalului UPU. Vorbim despre oameni cu dăruire, caracter și pregătire profesională excepționale, care au fost constant în prima linie, inclusiv într-o perioadă cu provocări suplimentare față de cele obișnuite, precum pandemia de Covid-19. Acești profesioniști muncesc acum într-un loc adecvat, care potențează calitatea actului medical.”

Capital: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Andi Nodiț, manager Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni: „Din perspectiva finanțărilor atrase, cel mai mare proiect ar putea fi considerat dotarea Secției de Radiologie și Imagistică Medicală a Spitalului cu aparatura necesară funcționării în parametrii și la nivelul medicinei anului 2021. Cu finanțare de la Ministerul Sănătății, în principal, dar și din fonduri europene sau donații obținute de la operatori economici importanți, cum ar fi Hidroelectrica, am reușit și pentru acest segment vital să facem un salt de 20 de ani în cei trei ani de activitate la care ne raportăm. Am plecat de la aparatură de radiografie despre care medicii spuneau că are o lipsă de precizie șocantă și de la un computer tomograf a cărui reparație costa anual mult mai mult decât ar fi însemnat ratele pentru unul nou, dacă în sistemul public ar fi permis un asemenea tip de finanțare pe care o folosesc cu succes cei din privat, și am ajuns să avem în folosință sau în curs de autorizare la data prezentă, probabil cea mai modernă tehnică RX, CT și RM din București.

Alături de acest proiect aș putea menționa încă alte câteva, pentru că au o foarte mare importanță pentru pacienți: microscoape, sisteme de neuro-navigație, instrumentar, mese de operație și alte asemenea dotări de ultimă generație pentru secțiile de Neurochirurgie. În acest caz, discutăm despre o disciplină despre care se poate spune că este nava amiral a „flotei” de specialități medicale de elită de la Bagdasar. Am achiziționat și monitoare performante pentru fiecare pat din terapie intensivă, ultimul model de angiograf existent pe piață pentru Cardiologie, dotări complete pentru gastroenterologie și instrumentar în cadrul Chirurgiei generale, masă de operații și, de asemenea, instrumentar modern și adecvat cu înalta calificare a medicilor de la Ortopedie iar lista poate continua.

Un loc cu totul aparte în lista proiectelor care au îmbunătățit semnificativ calitatea actului medical desfășurat în spital îl reprezintă amenajarea Unității Funcționale pentru Arși în cadrul ATI și a Blocului Operator. De asemenea realizată integral de Primăria și Consiliul Local ale Sectorului 4, investiția în reabilitarea unor spații total dezafectate a însemnat încă o schimbare majoră față de situația existentă acum 3 ani. Dacă atunci, în 2019, dotările spitalului pentru pacientul ars se limitau la 3 paturi în ATI și o sală de operații utilizată la comun pentru toate cazurile Secției de Chirurgie Plastică, acum avem o sală de operații dedicată, sală de tratamente și 3 paturi pentru marele ars, amenajate în cele mai bune condiții care se puteau obține prin renovarea unor spații deja existente.”

Capital: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

Andi Nodiț, manager Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni: „Din perspectivă de management, anul 2022 aduce cu sine marea provocare a rezistenței în fața asaltului prețurilor pe zi ce trece mai mari, cu care trebuie să achiziționăm materialele și serviciile necesare funcționării spitalului. Atunci când, aproape peste noapte, facturile de utilități se dublează sau se triplează, iar furnizorii reziliază angajamente legale pe motiv că nu mai pot susține prețurile la care au contractat, în condițiile în care veniturile pe care le poți realiza sunt limitate la praguri stabilite cu ani în urmă, singurul obiectiv managerial pe care ți-l poți propune este cel de a reuși să suferi cât mai puține pierderi în calitatea actului medical. Cu toate acestea, cu sprijinul direct al Ministerului Sănătății, care nu poate aloca fonduri pentru cheltuielile curente care ne îngrijorează în acest moment, dar care, în calitate de autoritate centrală în subordinea căreia ne regăsim, poate să aloce fonduri pentru investiții, sperăm să reușim schimbarea majorității paturilor din spital. În plus, ne dorim să inițiem un proiect cu un impact pozitiv major în domeniul neurochirurgiei – radiochirurgiei stereotactice din România și al medicinei de recuperare, despre care vom vorbi la timpul potrivit.”

Capital: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Andi Nodiț, manager Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni: „Cele cu care s-au confruntat toți profesioniștii din sistemul public de sănătate. Acest sistem a dus, cel puțin în ultimele două valuri, tot greul pe care l-a reprezentat această perioadă. Personalul a fost împins mult peste limita fizică și psihică a rezistenței, iar starea de burnout, atât de temută în rândul angajaților din corporații, a devenit o stare permanentă. Ne-am confruntat și cu sincope majore în capacitatea unora dintre coordonatorii sistemului de a înțelege și gestiona situația existentă în spitale în intervalul decembrie 2020 – septembrie 2021, și toate celelalte greutăți de care s-au lovit în plan profesional și personal fiecare dintre noi și întreaga societate în ansamblu. Mai greu sau mai ușor am reușit însă să surmontăm majoritatea problemelor, în principal datorită efortului supraomenesc făcut de personalul medical, în special cel din Unitatea de Primiri Urgențe dar și de cel din Anestezie – Terapie Intensivă, Cardiologie sau Recuperare dar și cu un efort extrem, mult peste limite și, din păcate și neremunerat corespunzător, făcut de oamenii despre care în general nu se vorbește – dar fără de care nu s-ar fi putut face nimic din ce s-a făcut. Mă refer aici la singurul infecționist al Spitalului, la singurul epidemiolog și la cei din SPIAAM, la cei de la Serviciul Tehnic, Achiziții sau Financiar – Contabilitate, al TESA în general.”

Capital: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Andi Nodiț, manager Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni: „Cu excepțiile despre care am vorbit mai sus – din fericire puține și limitate, atât ca timp cât și ca număr de persoane, pentru că nu toți decidenții din perioada respectivă au fost lipsiți de viziune și profesionalism – am beneficiat de tot suportul Ministerului Sănătății, al Casei de Asigurări de Sănătate și al altor instituții din administrația centrală cu care în mod sistemic interacționăm. Administrația locală a fost, așa cum am detaliat, factorul fără de care unele dintre cele mai mari și semnificative proiecte ale noastre nu s-ar fi putut realiza.”

Capital: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Andi Nodiț, manager Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni: Să asculte pe toată lumea, pacienți și personal medical, tot timpul, mai ales când opiniile sunt nefavorabile sau critice. Să întrebe până înțelege. Să se consulte. Să își formeze o echipă de oameni care știu să spună argumentat de ce da și, mai ales, de ce nu. Să meargă mai departe atunci când creditele unei reușite sunt atribuite mai degrabă altora decât echipei lui și să își motiveze oamenii să reziste unor astfel de momente. Să înțeleagă și să aplice proverbul care spune că orice călătorie de o mie de mile începe cu primul pas.”

Capital: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Andi Nodiț, manager Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni: „În contextul actual este dificil să imaginezi scenarii pentru un termen atât de lung. Presupunând un curs mediu al evenimentelor, lipsit de incidente majore care ar putea modifica radical dezvoltarea sistemului medical românesc sau a altor sisteme care reprezintă normalitatea unei țări din Uniunea Europeană, aș anticipa că diferențele încă existente între sănătatea publică de la noi și cea din statele dezvoltate din U.E. se vor estompa până la dispariție, odată cu dezvoltarea tehnologiei și cu o corespunzătoare și o sine qua non creștere a finanțării care să permită accesul la ea. Trebuie să ne ferim de concluzia că doar aparatura face medicina, dar școala românească în general și cea medicală în special vor reuși cu siguranță să producă atât elite, așa cum au făcut și până acum, cât și un nivel mediu pregătit corespunzător din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere moral și etic, care să nu practice medicina defensivă sau orientată în principal spre profitul material personal.

Capital: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Andi Nodiț, manager Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni: Mijlocul necesar pentru a face pașii în orice călătorie de o mie de mile.