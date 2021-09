Una dintre cele mai iubite vedete ale PRO TV, Andi Moisescu, a vorbit despre secretul unei căsnicii de durată.

El este căsătorit cu Olivia Steer din 2004 şi au împreună doi copii, însă spune că gesturile romantice fac şi acum parte din viaţa lor.

“Cred că sunt aceleași de când lumea (secretele unei căsnicii – n.red.). Respectul e foarte important și, după părerea mea, și înțelegerea. Dar toate astea derivă din dragoste. Atunci când e dragoste reală și puternică, părerea mea este că ea se transformă mai târziu, în timp, și în respect, și în înțelegere… dacă iubești cu adevărat pe cineva.

Cred că sunt romantic, da. Sau cel puțin așa îmi place să cred. În momentul în care suntem doar noi între noi, ca să spun așa… fac gesturi romantice. Dar gesturile romantice țin foarte mult de intimitatea noastră…

Adesea nu mi se întâmplă să cumpăr flori, de ce să te mint, deși chiar ieri am cumpărat un buchet de flori. Dar, e adevărat, că nu pentru soția mea, ci am fost la cineva pentru prima oară într-o vizită și am acest obicei vechi, să nu intru într-o casă unde există și o femeie… fără să mă duc cu un buchet de flori. Mi se pare că e un gest minim de bun simț”, a mărturisit Andi Moisescu, într-un interviu acordat Ciao.