Anamaria Prodan revine pe micile ecrane cu sezonul numărul 8 al reality show-ului „Prodanca. Punct şi de la capăt”. Emisiunea televizată va fi difuzată pe Antena Stars. Premiera noului sezon va avea loc sâmbătă, 3 februarie, începând cu ora 20.00.

Acest nou sezon va duce mai departe povestea familiei. Show-ul o va avea acum în centrul atenției doar pe Anamaria Prodan. Fanii emisiunii trebuie să știe și că numeroși prieteni și membri ai familiei își vor face și ei apariția. Acest lucru va face ca noul sezon să se desfășoare pe mai multe continente.

Reality show-ul va urmări și de această dată un echilibru perfect între umor și dramă. Astfel, noul sezon va da telespectatorilor oportunitatea de a o urmări pe vedetă atât în rolul de părinte, cât și în cel de afaceristă.

Pentru cunoscuta protagonistă a acestui reality show, noul sezon este cu adevărat un proiect în care și-a pus sufletul. El a fost inițiat cu mult timp, cu ajutorul familiei Antenelor. Potrivit „Prodancei”, proiectul se se întemeiază pe adâncul său devotament față de familia sa, mai ales că, spune ea, ea investit mult în credința în instituția căsătoriei și a familiei.

Drept urmare, în momentul în care a pus lucrurile în ordine în viața ei și a copiilor săi, Prodan a luat decizia de a începe o nouă viață. Mai mult, ea a dorit să facă acest lucru în mod public, prezentând deschis trăirile sale.

Vedeta susține că a făcut acest pas pentru a inspira și alte femei. Potrivit Anamariei Prodan, lupta pentru a-ți salva familia este „ok”, dar necesită o limită.

„Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor mei şi am luat hotărârea să încep o nouă viaţă, mi-am dorit să fac asta şi în mod public şi să îmi prezint exact trăirile, tocmai pentru ca şi alte femei să înţeleagă că lupta pentru a-ţi salva familia este ok, dar trebuie să aibă o limită.

Că cel mai frumos dar pe care ni l-a dat Dumnezeu este viaţa, viaţă pe care suntem obligaţi să o trăim superb şi mai ales demn! Aşa am luat decizia de a pregăti un nou sezon al acestui reality, care poartă cumva titlul pe care ar fi trebuit să îl poarte întotdeauna – Prodanca. Punct şi de la capăt.

Vă invit să ne urmăriţi în fiecare sâmbătă seara, din 3 februarie, de la 20.00, pe Antena Stars”, a declarat Anamaria Prodan.