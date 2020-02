Duminica aceasta, de la 19:45, în cadrul premierei reality show-ului “Prodanca și Reghe. Prețul succesului” de la Antena Stars, Anamaria Prodan va face o dezvãluire cel puţin bizarã. „Avem o problemã cu nişte acte ale lui Bebe, dar nu mã întrebaţi pe mine, cã habar nu am despre ce e vorba. De problemele astea nu mã ocup eu. Nu mã ocup de gãtit, nu mã ocup de curãţenie, nu mã ocup de acte, în viaţa mea nu am ştiut de acte. Dacã mi le-ai dat în mânã, le-am pierdut. Îmi scot acte noi într-una. Sunt genul de om care face asta de 60 de ori pe ani, pentru cã de fiecare datã când mi se dã un act în mânã, mã duc cu el unde am nevoie şi mã întorc fãrã el!”, a dezvãluit îndrãgita vedetã.

Reality show-ul ce îi are în prim plan pe membrii familiei Prodan – Reghecampf, “Prodanca și Reghe. Prețul succesului” va avea premiera duminicã, 9 februarie, de la 19:45, la Antena Stars. Producția surprinde pas cu pas momente din viața îndrãgitei familii, o echipã de filmare însoțindu-i pe aceștia 24 de ore din 24. Deși locuiesc în țãri diferite, pe continente diferite și au preocupãri diferite, cuplul Anamaria și Laurențiu și copiii acestora sunt foarte conectați la viața de familie, întrerupându-și cât de des pot angajamentele pentru a petrece câteva zile împreunã.

Cine este cel mai nou membru al familiei

Încã din primul episod, difuzat duminicã, 9 februarie, de la 19:45, echipa Antena Stars le va aduce telespectatorilor imagini în exclusivitate din cea mai nouã casã pe care cuplul a achiziționat-o de curând în Dubai. Aceștia vor putea urmãri un moment emoționant din viața familiei, împodobirea bradului de Crãciun, dar și ultimele pregãtiri pe care Reghe le face înainte de a pleca în cantonament. Tot în primul episod, telespectatorii Antena Stars îl vor putea cunoaște și pe cel mai nou membru al familiei, Enzo, o pisicã din rasa Sfinx, ce le dã palpitații tuturor atunci când prinde momentul și fuge de acasã. Tot atunci, telespectatorii vor putea fi martorii unor imagini mai puțin plãcute, îndrãgitul antrenor fiind la un pas sã se accidenteze serios, în propria casã. Cum s-a încheiat totul, telespectatorii vor putea urmãri duminicã, 9 februarie, de la 19:45 la “Prodanca și Reghe. Prețul succesului”, de la Antena Stars.

Începând cu această dată, în fiecare duminicã, de la 19:45, telespectatorii Antena Stars le vor putea fi alãturi Anei şi lui Laurenţiu la reşedinţa lor din Dubai, în vizitele de lucru pe care le fac în România şi în Florenţa, dar şi în casele lor din Milano sau America, având ocazia sã afle cum aratã o zi din viaţa fiecãruia.

