Chiar dacă de foarte multe ori Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt la mii de kilometri depărtare se pare că relația dintre ei este la fel ca în prima zi. Impresara are numai cuvinte de laudă la adresa soțului ei, acest lucru reflectându-se și în ultima ei declarație pentru Look Sport.

“Eu îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru Laur! Bărbații ca Reghe sunt pe cale de dispariție. Se găsesc greu. El nu suportă să îmi fie rău, să mă doară ceva, să mă afecteze ceva. Dacă dimineața mă întreabă cum mă simt și spun că mă doare puțin capul, atunci tot timpul lui îmi este dedicat mie”, a declarat Anamaria Prodan.

Reghecampf, un bucătar desăvârșit

Anamaria Prodan a scos la iveală că soțul ei este un bucătar desăvârșit și că acesta gătește preparate din diverse colțuri ale lumii.

“Laur se duce în fiecare dimineață la piață și vine cu brațele pline de flori. Noi avem o fermă aici, iar Laur gătește mereu. El gătește orice, mâncare europeană, japoneză, chinezească. Așa se relaxează el. El se duce și muncește cu oamenii de acolo, gătește, iar seara vine la mine cu unt, ouă, brânză sau smântână”, a completat ea.

Anamaria Prodan a vorbit despre averea pe care o are

„Am evoluat! E normal să am mai multe brățări în fiecare an, că muncesc. Eu și când eram mică, aveam lanț de aur, când lumea nu știe ce e aia. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu își doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane”, a explicat Anamaria Prodan.