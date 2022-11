Anamaria Prodan nu va renunța la numele de „Reghecampf”

Deși au divorțat oficial, Anamaria Prodan a anunțat luni, 28 noiembrie 2022, că nu va renunța la numele de familie al celui de-al doilea soț întrucât majoritatea oamenilor o cunosc ca Prodan-Reghecampf.

Instanța de judecată i-a dat câștig de cauză în această privință, chiar dacă Laurențiu Reghecampf a făcut o solicitare la Judecătoria din Buftea pentru ca vedeta să nu îi mai poarte numele de familie.

„Numele meu cu care am făcut istorie de-a lungul anilor este Prodan Reghecampf, în fiecare domeniu din viața mea. Atunci când voi considera că nu mai am nevoie de acest nume am să mi-l scot singură de pe pașaport. Nu trebuie să-mi dea nimeni accept pentru asta.

Ar trebui să-i fie jenă domnului Reghecampf pentru toată mizeria pe care a aruncat-o asupra acestei familii și acestui nume.

Este un capitol închis în viața mea, nu mă mai interesează nimic și nu mă interesează nici măcar să aud declarațiile sau aberațiile pe care le spune domnul Reghecampf!”, a declarat, luni, Anamaria Prodan în cadrul unui interviu acordat pentru Click!.

Potrivit sursei citate anterior, Laurențiu Reghecampf nu a plătit pensia alimentară pentru fiul său, Laurențiu Junior, în această perioadă, motiv pentru care s-a pus poprire pe conturile lui. Judecătoria Buftea a consemnat ca 1.600 de euro să fie trimiși către fiul său din a doua căsnicie.

„Anamaria Prodan nu a cerut niciodată pensie alimentară! E o intoxicare a opiniei publice! În cei doi ani și jumătate, Reghecampf nu a plătit un ban copilului lui, nu a plătit nici ceea a ce stabilit instanța la cererea lui expresă, adică pensia minim alimentară. Datorită acestui fapt lui Laurențiu Reghecampf i s-a pus poprire pe conturi. Avem încă două căi de apel!”, a explicat avocatul Anamariei Prodan, relatează sursa citată anterior.

Vă amintim că, recent, Judecătoria Buftea a dispus desfacerea căsătoriei Anamariei Prodan de Laurențiu Reghecampf. Judecătoria Buftea a decis ca antrenorul de fotbal să îi plătească fiului său, Laurențiu Junior, o pensie alimentară de 1/6 din veniturile sale. Totuși, custodia pentru fiul lor va fi una comună, iar judecătorii au admis programul de vizită pe care Laurențiu Reghecampf l-a solicitat.

Anamaria Prodan a suferit mult din cauza divorțului de Laurențiu Reghecampf

La scurt timp după ce a fost oficializat divorțul lor, Sarah, fiica cea mică a Anamariei Prodan, făcută cu primul ei soț, Tibi Dumitrescu, a spus cât de afectată a fost mama ei de acest divorț.

„Am văzut-o pe mama mea plângând în ultima perioadă. M-a rupt chestia asta. Și eu plâng la rândul meu, dar doar când e ceva legat de familie, dacă i s-a întâmplat ceva, nu așa din orice. Când o văd pe mama plângând, mă rupe și automat plâng și eu. Nu pot să o văd. Am susținut-o foarte mult în perioada asta.

Eu am și venit din America să fiu cu ea. Inițial am venit să joc la echipa națională, dar a fost tocmai bine, că și mama avea nevoie să fie una dintre noi acasă”, a declarat, recent, Sarah Dumitrescu Prodan în cadrul emisiunii online „Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.