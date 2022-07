Anamaria Prodan a dezvăluit secretul succesului ei! Cum a făcut primul milion de dolari în America?

Anamaria Prodan a plecat în Statele Unite ale Americii alături de primul soț, Tiberiu Dumitrescu. Deși pare greu de crezut, vedeta a plecat peste Ocean cu doar 100 de dolari americani în portofel, dar cu sufletul plin de speranță și cu mintea plină de idei mărețe.

Impresara a investit toți banii în bomboane, pe care le vindea alături de soțul ei prin Las Vegas, apoi a început să facă afaceri în domeniul imobiliarelor. Încetul cu încetul, Anamaria Prodan a clădit imperiul pe care îl vedem cu toții astăzi.

„Am plecat în America cu 100 de dolari. Primul meu soţ s-a angajat imediat, era şi student şi aşa am strâns bănuţi. Ne-am căsătorit în trei zile. Azi ne-am cunoscut, în trei zile am strâns tot şi când am ajuns acolo și ne-am căsătorit. Am strâns bani şi ne-am luat maşinuțe cu bomboane. O pungă costa 5 dolari. Şi apoi am început să avem tot mai multe, în tot Vegasul. Apoi vindeam bomboane în saloanele de înfrumuseţare.

Făceam mulţi bani din bomboane. Făceam mii de dolari, dar erau bani. Cu primii bani am luat un apartament mic. Am plătit o parte cu banii jos şi apoi plăteam în rate. Apoi ne-am deschis un parc de maşini. Luam maşini, le recondiţionam şi apoi le vindeam. Aşa făceam şi cu case. Primul milon l-am făcut după ce am vândut două case, în 2003”, a declarat recent Anamaria Prodan.

„Era în 1997, în America, aveam banii familiei mele şi am început să cumpăr case. Pentru ei era ceva wow, îţi dai seama. Dar gândeşte-te că eu am început să cumpăr case între 70 de mii de dolari şi 100 de mii de dolari. Iar pe câteva dintre ele le-am vândut chiar înainte de criză cu 900 şi ceva de mii de euro casa.

Când am înţeles că se întâmplă şi vine nenorocirea în America am vândut. Şi exact casele alea pe care le-am luat cash, alea erau acolo şi îmi aduceau venit. Mai greu este când eşti cu banca… Scade valoarea… şi tu toţi banii ai să îi dai la bancă…”, a dezvăluit Anamaria Prodan, în cadrul unui interviu acordat Prima TV.

Anamaria Prodan are o avere estimată la 40-60 milioane de euro

În prezent, aceasta ocupă locul 141 în topul celor mai bogați oameni din lume, având o avere estimată la 40-60 de milioane de euro, însă dorește să ajungă rapid în top 50.

„141? Sunt locul 141 după ce mi-a fost sustrasă o mare parte din avere. Dar o să recuperez și o să fiu în top 50. Am afaceri mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în fashion, în televiziune și am investit și în cryptomonede. Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea.

Cam 30% din avere este investită și provine din fotbal, din ceea ce am făcut eu în fotbal. Restul de 20 de procente se învârtește în domenii precum televiziunea, dar și în cryptomonede. Să nu uităm de afacerea cu modă, cea de care se ocupă fiica mea, e fix în domeniul ei, se și pricepe, a lucrat ca model și are studii în domeniul economic”, a povestit anterior Anamaria Prodan, relatează FANATIK.