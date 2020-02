Ce spune Anamaria Prodan

„Asta tot din educație vine. Vine dintr-o viață haotică, tot dintr-o lipsă totală de încredere. Femeile din România au în general treaba asta, se tem că dacă au făcut doi copii nu mai pot pleca că nu au ce să facă, că rămân pe drumuri. Nimeni pe pământul ăsta nu are dreptul, mai ales un bărbat, să lovească o femeie. De ce? Orice bărbat își pune mintea cu o femeie, o face zob, pentru că nu vorbim de aceeași forță fizică.

O femeie oricât de puternică pare, nu are cum să se compare, din niciun punct de vedere cu un bărbat, decât pe meserie, că acolo creierul la unul e mai mare, la unul e mai mic, la unul are nervuri mai profunde, la altul nu are. Pentru un bărbat, să lovească o femeie, să împingă, să înjure o femeie este zero din toate punctele de vedere. Acel bărbat, dacă ar fi după mine și aș putea să fac ceva, l-aș extirpa de pe fața pământului!”, a declarat Anamaria Prodan.

Ce s-a întâmplat cu Daniela Crudu

Incidentul a avut loc duminică dimineață. Daniela Crudu a fost lovită de iubit peste față, dar se pare că ar avea răni și pe corp.

Din informațiile obținute de B1 TV, vedeta nu vrea să depună plângere împotriva iubitului, care este de origine croată. Chiar și așa, polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Martorii au declarat că vedeta a încasat bătaia într-un apartament din Sectorul 6, dar a așteptat medicii și polițiștii afară, pentru că așa-zisul iubit a dat-o afară din apartament.

Numele bătăușului este Seco Dubravko. Așa cum îi arată și numele, el este croat.

Martorii au mai declarat că bărbatul și-a ieșit din minți după ce a aflat că bruneta a cheltuit o sumă mare de bani cât timp el fusese plecat din România,

