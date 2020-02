Până nu demult, Anamaria Prodan a fost gazda emisiunii Gospodar fără pereche, difuzată de Pro Tv. Ea a reușit atunci să obțină audiențe record pentru post, iar acum speră să aibă același succes și cu noul său proiect Antena Stars. Camerele de filmat o vor urma 24 din 24 de ore, pe modelul Kim Kardashian, iar reality show-ul promite multe surprize. Mai ales că în curând sunt mari șanse să o vedem la pupitrul Parlamentului.

Întrebată de Capital dacă nu se gândește să intre și în politică, Anamaria Prodan a răspuns imediat că „Da, desigur”, subliniind că fiecare etapă pe care a traversat-o s-a finalizat cu succes și că toate le va face la timpul lor.

„Eu cred că un om care s-a născut cu calitatea de a fi lider, este bun în tot ceea ce face. Iar eu am o provocare cu mine însămi. Vreau să văd dacă pot să sparg fiecare barieră care îmi este ridicată. Iar până acum în proporție de 99% am cam tins spre perfecțiune, mi-au ieșit toate. Am vrut să închid fiecare capitol din viața mea foarte frumos. Așa că o să mai fac unul două transferuri răsunătoare și apoi mă duc și spre politică”, a spus celebra impresară în exclusivitate pentru Capital

Întrebată pentru ce partid ar opta, Anamaria Prodan a spus că nu s-a gândit încă pentru că nu se regăsește în niciunul complet în acest moment.

„Probabil dacă m-aș fi regăsit în vreunul total, eram deja în politică de mult timp. Îmi doresc foarte mult să duc și mai departe numele pe care mama l-a zidit cărămidă cu cărămidă”, a spus impresara vizibil emoționată.

A primit cadou un inel de 20.000 de lire

Laurențiu Reghecamf nu a putut fi prezent alături de soția sa, din motive contractuale. Acesta se află în Dubai, unde este plătit regește pentru a antrena o echipă de top de fotbal.

I-a trimis, însă partenerei sale de viață, prin prietenul său, patronul Fanatik, Horia Ivanovici un cadou foarte prețios și strălucitor: un inel Cartier, în valoare de 20.000 de lire.

„Îmi vine să plâng”, a spus Anamaria Prodan, care a primit frumosul dar cu multă emoție și chiar a lăcrimat puțin, fiind impresionată de gestul lui Reghe.

