Candidatul la prezidențiale Victor Ponta vine în podcastul HAI Live cu Turcescu și Andronic. De la taxele lui Trump la starea economiei naționale și până la dezvăluiri despre jocurile subterane de putere, totul e pus pe masă, totul se discută. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro

Victor Ponta, fost premier al României și actual candidat la alegerile prezidențiale, a fost invitatul special al podcastului HAI Live, moderat de Robert Turcescu și Dan Andronic. Discuția, transmisă în direct pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro, a atins teme esențiale precum viitorul PSD, economia națională, influențele externe și profilul contracandidaților din cursa pentru Cotroceni.

Printre afirmațiile notabile, Ponta a subliniat că „e prima dată când PSD nu are candidat, dar o să aibă președinte”, sugerând o eventuală susținere tacită a sa din partea electoratului social-democrat, în ciuda poziționării oficiale a partidului.

Victor Ponta, despre ascensiunea lui George Simion

Întrebat dacă se teme de o eventuală ascensiune a lui George Simion, liderul AUR, Ponta a răspuns tranșant: „Sper să crească. El e cârlanul acum, eu eram cârlanul acum 15 ani. Trebuie să învețe. Nu a lucrat nicăieri. Eu am fost procuror, ministru, deputat…”

Critic față de lipsa de experiență a lui Simion, Ponta a insistat că România, aflată într-o criză economică profundă, are nevoie de un președinte „care știe economie și care poate să stea pe capul guvernului, al prim-ministrului și al ministrului de finanțe.”

Discuția a fost pigmentată cu ironii și replici acide, în stilul inconfundabil al lui Robert Turcescu.

„Tu și Simion împărțiți aceeași zonă anti-sistem. De ce te-ar vota pe tine?” Ponta a replicat: „Asta vom vedea în dezbatere. Eu vreau dezbateri, dar nu vreau să par ridicol dezbătând cu cineva care nu candidează.”

În ceea ce privește legătura dintre George Simion și Călin Georgescu, Ponta a punctat cu sarcasm că acesta nu este urmașul lui Georgescu.

„Nu ești urmașul lui Călin Georgescu dacă nu te-a ținut de mână și n-a spus ‘votați-l, e copilul meu.’”

Discuția pe tema candidaturii pentru cea mai înaltă funcție în stat

În discuția cu Robert Turcescu și Dan Andronic, Victor Ponta a respins ideea că PSD ar putea susține candidatura lui Nicușor Dan, susținând că eventuale manevre aparțin unor lideri vulnerabili, nu electoratului de bază. El a sugerat că, deși partidul nu are un candidat oficial, este posibil ca viitorul președinte să provină tot din rândurile simpatizanților PSD.

Ponta a precizat că este deschis la dezbateri electorale, dar consideră inutil să participe la confruntări cu persoane care nu au o candidatură clară. A menționat că o confruntare cu George Simion ar fi relevantă, având în vedere poziția acestuia în sondaje.

Referitor la competiția pentru voturile electoratului anti-sistem, Ponta a subliniat diferențele dintre el și Simion, punând accent pe propria experiență administrativă și profesională.

Dan Andronic:

Crezi că PSD-ul va merge pe jocul cu Nicușor? Că asta e important.

Victor Ponta:

Liderii care sunt agățați, da, dar PSD-ul nu. Bineînțeles că nu.

Dan Andronic:

PSD-ul, zici. Electoratul?

Victor Ponta:

Electoratul, vorbesc de votanți. Și, de altfel, le spun la toți că e prima dată când PSD nu are candidat, dar o să aibă președinte.

Robert Turcescu:

Dane, că tu îl susții pe Funeriu… așa cum îl știi tu.

Dan Andronic:

Nu se retrage.

Robert Turcescu:

Nu o să vezi o astfel de situație în lanț? Dacă a făcut-o USR-ul cu Lasconi.

Dan Andronic:

Ea va continua, asta a anunțat.

Victor Ponta:

Eu vreau să merg la dezbateri, dar nu vreau să par ridicol să dezbat cu cineva care nu candidează. Sigur, eu îl vreau pe Simion.

Robert Turcescu:

Auzi, dacă tot l-ai băgat pe Simion în ecuație…

Victor Ponta:

Nu l-am băgat eu, e pe primul loc în sondaje.

Robert Turcescu:

Tu și George Simion, teoretic, împărțiți la un moment dat o zonă de electorat care e să zicem cumva anti-sistem, dar care nu e decisă pe cine să voteze acum. De ce te-ar vota pe tine și nu pe Simion un om care are această dilemă?

Victor Ponta:

Asta să vedem la dezbatere. Din punctul meu de vedere, George va crește, sper eu să crească.

Robert Turcescu:

Speri?!

Dan Andronic:

Speri să crească ca ce?

Victor Ponta:

Păi acum el e cârlanul, eu eram cârlanul acum 15 ani.

Robert Turcescu:

Ah, să crească nu în sondaje, să crească… să crească așa…

Victor Ponta:

Nu, să crească el ca persoană.

Dan Andronic:

Să capete încredere în el…

Victor Ponta:

Nu, să capete experiență. Totuși, George nu a lucrat niciodată nicăieri, nu vorbesc de faptul că a lucrat la firma lui Lulea. Mă, nu a avut… eu am fost procuror, am fost ministru, am fost deputat, am fost în zona privată la firma mea. Nu m-a angajat un prieten la firma lui să îmi dea un salariu să nu trec pe acolo. Deci, trebuie să învețe, să învețe ce înseamnă într-adevăr să ai grijă de alții, trebuie să învețe relații internaționale. Dacă te-ai dus și ți-ai tras o poză cu Meloni, nu înseamnă că știi relații internaționale. Trebuie să învețe economie. De data asta, România fiind într-o criză economică îngrozitoare, președintele trebuie să știe economie ca să stea pe capul guvernului, al prim-ministrului și al ministrului de economie.

Dan Andronic:

Să le spună ce să facă.

Victor Ponta:

Da, să le spună ce să facă, da. Astea sunt argumentele mele, da. El are argumentele lui, argumentul lui e că eu sunt urmașul lui Călin Georgescu. Nu ești urmașul lui Călin Georgescu, că nu l-am văzut ieșind cu tine de mână și spunând: „Asta e copilul meu: votați-l.”

Dan Andronic:

Da, dar de ce crezi că nu o face Călin Georgescu?

Victor Ponta:

Pentru că l-a dat afară din AUR. Vrei altă explicație?

Dan Andronic:

Dar totuși a apărut cu el și cu Anamaria Gavrilă.

Victor Ponta:

Călin Georgescu a înțeles că nu poate să facă campanie fără un sprijin de partid.