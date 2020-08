Cei care au instalat aplicația pe telefonul mobil s-au bucurat deja de ușurința utilizării acesteia, apăsând un singur buton au reușit să plătească parcarea, fără a mai fi stresați să ştie zona în care se află, tarifele, să caute un parcometru sau să aștepte un parcagiu.

Aplicația AMPARCAT.RO, ne ajută să parcăm regulamentar şi fără probleme într-un Bucureşti sufocant. Posesorii de telefoane inteligente, atât de dispozitive android, cât şi iOS, pot descărca aplicaţia care are nenumărate funcţii care ajută utilizatorul să se descurce în traficul din București.

Practic, folosind această soluție mobilă de plată a parcării conducătorii auto scăpă de o mulțime de acțiuni tipice și inutile cu care au fost obișnuiți: să găsească un aparat de parcare în apropiere, să aibă suficienți bani sau bacnotele necesare, să scape de a pune bonul de parcare în loc vizibil în parbriz, să nu mai fie legați de perioada de timp pentru care s-a plătit parcarea, astfel încăt dacă aceasta expiră să existe riscu de a lua amendă. Aplicația ne ajută și să reajungem, pe cel mai scurt traseu, la mașină.

Aplicaţia care face Capitala să zâmbească AMPARCAT.RO este cea mai nouă aplicaţie pentru telefonul mobil care permite parcarea cu plată rapidă și fără bătăi de cap în București.

Am testat aplicația, care a fost deja utilizată de conducătorii auto din Oradea, și am constatat că are o secțiune clară de instrucțiuni privind utilizarea acesteia. În cadrul secțiunii Cont, din aplicația mobilă AMPARCAT.RO, se regăsește un link către Manual de utilizare, ușor de găsit.

Sperăm ca cei care vor încerca această aplicație să se bucure de utilitatea acesteia și să parcheze fără bătăi de cap, notificările automate ale platformei ajutând la evitarea amenzilor sau ridicării maşinii. Astfel sperăm să se elimine stresul generat de problemele zilnice generate de lipsa locurilor de parcare.