”Eu sunt convinsă că anul 2024 va aduce o justiţie mai eficientă, mai echitabilă, mai dreaptă. Am încheiat un an 2023 cu foarte multe provocări, un an intens, însă am constatat cu mulţumire că am fost cu toţii echipaţi să facem faţă cu succes provocărilor.

Am beneficiat ca ministru al justiţiei de un partaneriat real, onest, un factor sănătos pentru statul român”, a declarat ea la Bilanțul Ministerului Public.