Cel mai de succes proiect pe care l-a implementat de când este Marketing Manager al Burger King a fost campania de Valentine’s Day din 2020. Pentru anul trecut, 2021, marele proiect a fost lansarea platformei de produse plant-based în România. Despre cele două campanii, dar și multe altele, ne-a vorbit Alin Nenciu într-un interviu realizat pentru revista „Top 100 Manageri din România”.

CAPITAL: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

ALIN NENCIU: Lansarea platformei Plant-Based, o nouă categorie de produse care au fost foarte bine primite de clienții din România, fiind o alternativă pentru cei care iubesc gustul produsele Burger King, dar care preferă produsele vegetariene. Plant-Based Whopper și Plant-Based Nuggets au fost concepute împreună cu The Vegetarian Butcher, un specialist în dezvoltarea produselor de tip Plant-Based. La aproape un an de la lansare, produsele Plant-Based sunt printre cele preferate de clienții români, lucru ce se reflectă și în cifre, ajungând într-un interval destul de scurt la un sales mix de peste 4% din totalul vazarilor.

Prin lansarea produselor Plant-Based în România, ne-am atins unul dintre principalele obiective, acela de a oferi acces la gustul inconfundabil al produselor Burger King tuturor clienților, indiferent de preferințele de consum.

Campania de Valentine’s Day care a dus Burger King în mainstreamul fast-food din România

CAPITAL: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

ALIN NENCIU: Cu siguranță este vorba de activarea organizată cu ocazia Valentine’s Day în 2020, care a luat naștere pornind de la un brief pentru o acțiune de real time marketing prin care ne-am propus să subliniem diversitatea tipurilor de relații, oprindu-ne asupra celor complicate. Activarea a devenit virală peste noaptea – am adunat peste 33.000 de aprecieri, 79.000 reacții, peste 21.000 de comentarii, iar postările au fost distribuite de 8.675 de ori. În perioada campaniei am înregistrat o creștere de 160% în ceea ce privește numărul de aprecieri ale paginii de Facebook Burger King România, respectiv 13.000 de noi urmăritori. Mesajul campaniei a ajuns la peste două milioane de români, iar peste 900 de branduri s-au implicat în mod direct, comentând la postările publicate.

Campania Valentine’s Day for Unofficial Relationships a primit, totodată, și numeroase aprecieri la nivel de industrie de comunicare/advertising, fiind premiată în cadrul a diverse competiții internaționale. GOLD Stevie Award pentru categoria Communications/PR Campaign of the Year sau Real-time Engagement Certificate of Excellence în cadrul SABRE Awards sunt doar câteva dintre acestea.

CAPITAL: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

ALIN NENCIU: În 2022, în centrul atenției noastre se află, ca de fiecare dată, clienții noștri. Anul acesta ne vom diversifica și mai mult meniurile, avem în plan lansări de noi produse și oferte, care sperăm să fie pe placul consumatorilor români. Punem foarte mult accentul pe a rămâne revelanți în ceea ce privește comunicarea, precum și în înțelegerea noului consumator, despre care știm că a fost pus într-o situație atipică în ultimii doi ani din cauza contextului pandemic. În plus, crizele sociale recente la care asistăm produc, cu siguranță, un impact la nivel colectiv. Astfel de situații determină schimbări– atât la nivel psihic și emoțional, dar și în obiceiurile zilnice. Privind din perspectivă de business, suntem conștienți că și obiceiurile de consum s-au modificat. La nivel operațional ne concentrăm și investim în digitalizare, precum și în optimizarea canalelor de vânzări existente, astfel încât clienții Burger King să beneficieze de cea mai bună experiență de consum.

Industria încă se confruntă cu o diversitate de crize și probleme

CAPITAL: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

ALIN NENCIU: Ne-am confruntat cu acele probleme ce țin de categorie, resimțite la nivel de industrie – criza personalului, lipsa de predictibilitate, nevoia de adaptare la rapidă la noi reglementări. Cu toate acestea, am încercat, pe cât posibil, să transformăm aceste probleme în reale oportunități. Astfel au luat naștere campaniile dedicate de delivery, derulate împreună cu partenerii noștri, am deschis noi restaurante, am implementat opțiunea de delivery pe timpul nopții, iar lista poate continua. Cred că astfel de situații te determină, în primul rând, să te adaptezi rapid, să găsești soluții, să ai deschiderea de a le ajusta pe parcurs, astfel încât să continui să oferi clienților produse la un standardul ridicat cu care s-au obișnuit. Într-un final, acest context pandemic se traduce, pentru noi, prin provocări și evoluție.

CAPITAL: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

ALIN NENCIU: Nu am întâmpinat astfel de dificultăți.

CAPITAL: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

ALIN NENCIU: 0% compromisuri, 100% pasiune și mult, mult curaj! Se poate.

CAPITAL: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

ALIN NENCIU: Domeniul în care activăm este unul foarte volatil, diverse evenimente pot influența major modul în care ne desfășurăm activitatea și, astfel, uneori suntem nevoiți să ne adaptăm rapid, cum am putut observa odată cu momentul izbucnirii pandemiei. Luând în considerare aceste lucruri, pot prezice cu ușurință schimbările pe care le prevăd în următoarele 10 zile. În ceea ce privește schimbările pe termen lung, nu mă pot pronunța. Pe fondul evenimentelor din ultimii doi ani, cred că în continuare operăm cu un grad ridicat de impredictibilitate, orice este posibil.

CAPITAL: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

ALIN NENCIU: Money is only a tool.