Alimentul minune care curăță plămânii! E cel mai bun în caz de poluare atmosferică

Hărțile de monitorizare a calității aerului indică zone roșii în țări ca Polonia, Slovacia, Serbia, Ungaria, zona de vest a Ucrainei și România. Toți cei care sunt preocupați de sănătatea lor, trebuie să aibă în vedere că plămânii sunt organe vitale care trebuie ingrijite. Pe lângă sport, dieta joacă un rol esențial.

De aceea, trebuie să se aibă în vedere ce alimente sunt benefice pentru plămânii noștri. Unul este de departe extrem de important, fiind apreciat că face adevărate minuni pentru sănătate. Este vorba despre măr. Acesta este un fruct cu multiple beneficii, fiind extrem de indicat pentru sănătatea plămânilor.

Specialiștii au descoperit că consumul de mere încetinește declinul funcțiilor pulmonare, în special la foștii

fumători.

Nici ceaiul verde nu trebuie omis. Conform unui studiu realizat recent, consumul de ceai verde de două ori pe zi poate reduce riscul de a dezvolta boli pulmonare obstructive cornice (BPOC), o boală inflamatorie cronică a plămânilor.

Și usturoiul este extrem de indicat dacă vrem să avem plămâni sănătoși. Are proprități antioxidante și antiinflamatorii. El este excelent în protejarea împotriva stresului oxidativ care poate dăuna plămânilor. Bananele sunt și ele fructe bogate în fibre și vitamine, ceea ce le face ca un aliment benefic pentru sănătatea noastră în general, dar si pentru plămânii nostri. La fel ca mărul, banana este unul dintre fructele benefice pentru sănătatea plămânilor.

Curcuma este și ea un antiinflamator cunoscut pentru ameliorarea durerii și a inflamației. Are proprietăți antioxidante iar beneficiile sale pentru plâmani sunt și ele cunoscute. Ridichiile conţin compuşi care ajută la o bună funcţionare a plămânilor. Sunt bogate în nitraţi, care ajută la relaxarea vaselor de sânge, reduc tensiunea arterială şi optimizează cantitatea de oxigen.

Ardeiul gras este și el extrem de indicat, fiind una dintre cele mai bogate surse de vitamina C, un nutrient solubil care acţionează ca un puternic antioxidant. În cazul fumătorilor este necesară o cantitate mai mare de vitamina C, în special din cauza efectelor pe care le produce în corp. Mai exact, se recomandă ca un consumator să consume în fiecare zi cu 35mg de vitamina C mai mult.

