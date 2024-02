Potrivit lui Alfred Simonis, încă nu se discută dacă vor exista candidați comuni ai celor două partide. Cel puțin nu în județul Timiș, unde și-a anunțat intenția de a candida la alegerile locale.

Nu e vina noastră că o adunătură de incompetenți au condus județul Timiș și partidul concurent și au ajuns în punctul în care și-au dorit să plece de acolo. Nu are nicio legătură guvernarea. Știți relațiile noastre reci între PNL și PSD la nivel local. Ce se întâmplă la nivelul Coaliției, asumarea unui angajament pro-european, a unei liste comune pentru Parlamentul European nu impactează aproape deloc alegerile locale”, a declarat el, potrivit Gândul .

Președintele interimar al Camerei Deputaților afirmă că în județul Timiș există numeroase dificultăți în comunicarea cu conducerea liberală.

„Alfred Simonis va vota ca și toți ceilalți colegi ai mei, cred, cu candidatul partidului social-democrat. … Știți că partidele sunt conduse de oameni. Fiecare partid are oameni buni și mai puțini buni. Întâmplarea face că la Timiș cei de la PNL să fie mai puțini buni.

Simonis afirmă că atât PSD, cât și PNL au reușit să asigure o guvernare eficientă și să promoveze stabilitatea.

„Coaliția de guvernare are cu totul și cu totul alte obiective decât primăriile din comune, oraș sau consilii județene, are treabă cu Guvernarea României și ne place, nu ne place în acești doi ani și jumătate a existat stabilitate. Anumite proiecte s-au deblocat, bineînțeles că se poate mai bine de fiecare dată, dar România are nevoie de stabilitate în acest moment și Guvernarea aduce stabilitate.

Lista comună de la europarlamentare este despre acest lucru, despre stabilitate, un parcurs pro-european, pro-Occidental al României, față de extremism, sovietism și alte curente prezente pe scena politică românească”, a declarat acesta.