Medicul Alexandru Rafila a criticat numărul mare de secretari de stat din Ministerul Sănătăţii şi este de părere că doar trei dintre cei şase au atribuţii. Rafila a adăugat că se aştepta ca la nivelul acestui minister să existe o celulă de criză care să gestioneze pandemia.

”Am văzut explicaţia domnului ministru privind modul de calcul al incidenţei cumulate. Cred că era foarte simplu pentru unul dintre cei şase secretari de stat pe care îi are, pentru că am aflat şi eu cu surprindere că Ministerul Sănătăţii are şase secretari de stat”, a declarat Alexandru Rafila la Digi24, miercuri seară, transmite news.ro

Alexandru Rafila, despre secretarii de stat din Sănătate

Întrebat dacă sunt mulţi cei şase secretari de stat, Alexandru Rafila a afirmat că sunt mai mulţi decât este necesar.

”Nu sunt mulţi, sunt de două ori mai mulţi decât necesar. Cel mai bine Ministerul Sănătăţii a funcţionat cel mai bine când au fost doi sau trei secretari de stat. Unii nu au niciun fel de atribuţii pentru că 88 la sută dintre atribuţii le are doamna Moldovan, mai este colegul de la UDMR care are foarte bună experienţă în ceea ce priveşte relaţia cu Parlamentul şi domnul Baciu care se ocupă de vaccinare. Restul? Cine sunt restul? Aţi văzut, ştiţi cine sunt ceilalţi trei secretari de stat?”, a declarat Rafila.

Medicul a precizat că se aştepta ca la nivelul Ministerului Sănătăţii să existe o celulă de criză.

”Ne aflăm într-o situaţie de criză. Eu mă aşteptam ca acolo să fie o celulă de criză care să gestioneze această situaţie”, a mai declarat Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila spune motivele pentru care au protestat oamenii

”Aţi remarcat că mulţi oameni sunt afectaţi din punct de vedere economic, din punct de vedere al vieţii de zi cu zi şi aici în mod evident un Guvern are o responsabilitate, să facă suportabilă din toate punctele de vedere viaţa cetăţenilor şi să ia acele măsuri care să aibă cel mai mic impact asupra vieţii lor.

Mă refer la măsurile restrictive, în condiţiile în care iau măsuri de sănătate publică sau iau măsuri pe care noi le numim nonfarmacologice, măsuri organizatorice care să ină pandemia sub control pe de-o parte, dar să permită şi o funcţionare, cât de cât a societăţii”, a declarat Alexandru Rafila, la Digi24, miercuri seară.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin