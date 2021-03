Alexandru Rafila a reamintit că în urmă cu un an de zile în România a fost introdusă starea de urgenţă, generată de pandemia cu noul coronavirus. El a spus că și după un an de zile, încercăm să vedem ce am reuşit să facem ca societate, ce ar mai trebui făcut şi la ce să ne aşteptăm în perioada următoare.

„Cred că a fost o perioadă dificilă pentru toată lumea şi dacă la început nu ştiam despre ce este vorba, nu ştiam cum să reacţionăm (…). Cred că abordarea pe care ar trebui să o avem cu toţii, în această perioadă, ar fi să încercăm să aducem nu numai la aceeaşi masă, dar la o convergenţă a opiniilor atât Guvernul, cât şi cei care sunt în afara Guvernului, din punct de vedere politic”, a declarat Rafila într-o conferinţă de presă.

În opinia sa, multe dintre sugestiile făcute de către reprezentanţii PSD s-au dovedit viabile de-a lungul timpului. Ele au fost şi adoptate într-un târziu de către Guvern. Spre exmplu, Rafila a indicat sprijinirea agenţilor economici, prin amânarea plăţii unor contribuţii la bugetul de stat sau acordarea unor stimulente financiare personalului medical sau altor categorii de persoane care sunt implicate în acest efort.

Rafila vorbește despre controlul pandemiei

„Până la urmă, lucrurile cred că ar trebui să fie mai puţin pasionale, iar controlul acestei pandemii să reprezinte un deziderat naţional. (…) Aglomeraţia în secţiile de terapie intensivă este foarte mare, oamenii aşteaptă pe holuri ore întregi, chiar zile şi lucrul ăsta este într-un context în care aparent numărul de cazuri este la jumătate faţă de cel care a fost înregistrat în luna noiembrie a anului trecut”, a adăugat Rafila.

Deputatul PSD a susţinut că recomandările din moţiunea simplă împotriva ministrului Sănătăţii sunt valabile şi astăzi.

„A informa populaţia că multe dintre judeţe nu testează suficient, în schimb, cu toate că toate direcţiile de sănătate publică sunt în subordinea ministrul Sănătăţii, n-am văzut nicio acţiune concretă sau o idee care să genereze o mai mare accesibilitate la testare. Noi avem o soluţie simplă, am propus-o şi în moţiunea simplă – testarea la medicul de familie. (…) Al doilea lucru este legat de desfăşurarea activităţilor economice şi sociale”, a adăugat Rafila.

Ne aflăm într-o situație paradoxală

Alexandru Rafila a arătat că „ne găsim într-o situaţie paradoxală. Ministerul Sănătăţii se opune redeschiderii şcolilor” şi „a existat în mod evident o discrepanţă” între poziţia Ministerului Educaţiei, care a susţinut deschiderea şcolilor, şi poziţia Ministerului Sănătăţii.

„Cred că sunt multe elemente care trebuie luate în considerare şi cred că cel mai important (…) este cel legat de reorganizarea modului de acordare a asistenţei medicale. (…) Trebuie regândită rapid această strategie de acordare a asistenţei medicale, prin organizarea de secţii pentru pacienţii COVID separate de secţiile pentru pacienţii cu alte patologii. Nu trebuie neglijat faptul că pacienţii cu alte patologii nu au avut acces sau au avut acces limitat în tot cursul anului trecut. (…) În luna noiembrie, România a înregistrat cea mai mare mortalitate din istorie, după cel de-al Doilea Război Mondial, iar acest lucru nu este întâmplător, se datorează limitării accesului la serviciile medicale. (…) Ministrul Sănătăţii nu este un furnizor de informaţii, el trebuie să ia măsuri în ceea ce priveşte controlul pandemiei în România”, a afirmat social-democratul.