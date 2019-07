Directorul general şi directorul financiar al Vodafone au decis să îşi diminueze cu 20% bonusurile în acţiuni de care urmau să beneficieze, ca urmare a performanţelor slabe înregistrate de acţiunile Vodafone în ultimul an, performanţe care au obligat grupul britanic de telecomunicaţii să reducă dividendele plătite investitorilor pentru prima dată în istoria sa, relatează Agerpres.

Directorul general Nick Read va renunţa la aproximativ 972.000 de acţiuni, în valoare de aproximativ 1,28 milioane lire sterline. În urma acestei reduceri, CEO-ul Vodafone va fi recompensat cu 3,89 milioane acţiuni în valoare de 5,1 milioane lire sterline. La rândul său, directorul financiar Margherita Della Valle va primi 2,37 milioane acţiuni, în valoare de 3,12 milioane lire sterline.

Acţiunile Vodafone au pierdut 19% din valoare sub noua echipă managerială, din luna octombrie 2018 încoace, iar în prezent sunt cu 44% sub nivelul la care erau la începutul anului 2018. Vodafone are probleme pe mai multe pieţe, cum ar fi Spania şi Italia, la care se adaugă costul ridicat pentru achiziţionarea frecvenţelor 5G în Germania şi preluarea activelor europene ale operatorului de cablu Liberty Global.

În România, achiziţia operaţiunilor Liberty Global de către Vodafone va crea o companie cu o cotă totală de piaţă de 25% după veniturile totale. Vodafone România este al doilea cel mai mare furnizor de servicii de telefonie mobilă, iar UPC România operează a doua cea mai mare reţea de cablu din România, cu o acoperire de 3,1 milioane de gospodării (41% din numărul total). Compania creată în urma achiziţiei va putea oferi servicii TV interactive, de internet în bandă largă şi de telefonie fixă, precum şi servicii mobile, pentru cei 9,9 milioane de clienţi mobili ai Vodafone România şi pentru utilizatorii celor 2,1 milioane de abonamente de servicii fixe ale UPC România.

