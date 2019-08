Primarul Gabriela Firea a menționat, pe pagina sa de Facebook, că amenzile pentru cei care vor circula fără vinietă în București, în zonele restricționate, vor fi cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei.

„Contravenții:

Circulația autovehiculelor în zonele restricționate, fără achiziționarea vinietei, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei.

Utilizarea sumelor:

Sumele provenite din încasarea vinietelor Oxigen tip B si Tip C se fac venit la bugetul Municipiului București și vor fi folosite cu prioritate pentru lucrări, investiții și proiecte din domeniul protecției mediului și al mobilității urbane, care contribuie direct sau indirect la îmbunătățirea condițiilor de transport și a calității aerului.

Conform datelor statistice privind autovehiculele non Euro, Euro 1, Euro 2 Euro 3 si Euro 4, in Municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov sunt inmatriculate 1.621.274 de autovehicule, dintre care

NONEURO: 261.749,

EURO 1: 7.188,

EURO 2: 113.729,

EURO 3: 213.061,

EURO 4: 440.889,

EURO 5: 253.114,

EURO 6: 331.544

Astfel, dintr-un total de aprox. 1,6 milioane de autoturisme inmatriculate in Bucuresti si Ilfov, aproximativ 600.000 (peste 35%) sunt intens poluatoare (noneuro, Euro 1, Euro 2, Euro 3). Cifrele se refera doar la autovehiculele inmatriculate in Bucuresti, insa in Capitala Romaniei, zilnic, circula sute de mii de autovehicule inmatriculate in alte judetele sau chiar in alte tari, cum ar fi Bulgaria, ceea ce inseamna ca realitatea este mult mai grava – dupa ultimele informatii de la Brigada rutiera, in jur de 400-500 de mii de masini din alte judete”, a spus edilul.

