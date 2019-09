Armata americană a lansat 36 de tone de bombe asupra unei insule pe care o considera ”infestată” de combatanţi din Statul Islamic (SI). O înregistrare video surprinde imagini cutremurătoare, filmate dintr-o aeronavă americană – probabil o dronă – în care apare Insula Qanus, de pe fluviul Tigru, în nordul Irakului. În câteva secunde, zeci de explozii au loc pe această limbă de pământ de câţiva kilometri pătraţi, acoperită de vegetaţie, iar coloane de fum se ridică peste tot.

Filmarea a avut loc pe 10 septembrie 2019, iar avioane aparţinând Forţelor aeriene americane (US Air Force) au lansat 36 de tone de bombe de tip GBU-31 – de o tonă fiecare – ghidate prin GPS. Bombardamentul pare că a acoperit întreaga suprafaţă a insulei – combatanţii SI probabil că nu au avut nicio şansă dacă se aflau acolo.

Coalition Forces used 80,000 lbs of munitions to deny Daesh fighters the ability to hide on Qanus Island. @USAFCENT F-35s and F-15s were involved in the strike.

Full Press Release: https://t.co/yhjoMALYWf pic.twitter.com/mKXovqdbTn

— Airman Magazine (@AirmanMagazine) 12 septembrie 2019