Rusia folosește noi drone în războiul împotriva Ucrainei, ele fiind de fabricație iraniană, asta după ce israelienii au oferit ucrainenilor informații cu privire la drona Shahed-16, cea care a făcut ravagii în Ucraina.

Această nouă dronă poartă numele de Arash-2 și se presupune că este mai rapidă și mai distructivă decât cea folosită în prezent. Totuși, momentan nu se știe câte astfel de drone au fost cumpărate de către ruși.

Comandatul forțelor terestre ale Iranului, generalul Kiomars Heidari, declarase luna trecută că a fost rezolvată o dronă „sinucigașă” avansată cu rază lungă de acțiune, fiind vorba despre Arash-2. Generalul iranian a mai declarat că această dronă a fost proiectată pentru a putea lovi orașele Tel Aviv și Haifa din Israel, scrie agenția iraniană Mehr.

Pe Twitter deja au fost distribuite imagini cu această dronă, care are o autonomie de 2.000 de kilometri, o anvergură a aripilor de 4 metri și o lungime de aproximativ 5-6 metri. De asemenea, drona Arash-2 are o greutate a focosului de aproximativ 180 de kilograme, ea fiind bazată pe racheta Fajr-5.

