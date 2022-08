Dmitri Medvedev mizează pe o lovitură de stat militară în Ucraina

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a anunțat joi că există „doar un scenariu și jumătate” în ceea ce privește evoluția războiului din Ucraina.

Fie armata rusă își va îndeplini toate „operațiunile speciale”, iar armata ucraineană își va recunoaște înfrângerea, fie va avea loc o lovitură de stat militară în Ucraina, iar poporul ucrainean își va recunoaște înfrângerea.

„Astea sunt toate opțiunile. Tertium non datur!” (Un al treilea lucru nu este dat.), a scris Dmitri Medvedev pe contul său de Telegram.

El a reamintit că „analiști de toate culorile se antrenează acum în elaborarea de previziuni privind conflictul ucrainean, dar la Kiev și în țările ucrainofile din Occident se construiesc previziuni de victorie. De fapt, toate acestea sunt pure minciuni și demagogie pentru a manipula electoratul. Toată lumea înțelege totul. Dar ei își exersează rolurile”, a precizat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

Ucraina avertizează că a venit vremea răzbunării. „Soarta războiului se întoarce împotriva rușilor”

La polul opus, generalul ucrainean Kirilo Budanov, liderul Serviciului de Informații ale Armatei din Ucraina, a anunțat că soarta războiului se întoarce împotriva Rusiei și că a venit „vremea răzbunării”.

Kirilo Budanov susține ferm că soldații ruși au început deja să își dea seama că armata lor nu este atât de puternică pe cât credeau și încep să realizeze că nu vor putea păstra controlul asupra teritoriilor cucerite.

„A venit vremea răzbunării”, a spus el, adăugând că armata rusă „nu este a doua cea mai bună din lume, nici măcar a patra”. „Soarta războiului se întoarce împotriva lor”, a precizat generalul ucrainean, relatează The New Voice of Ukraine.

Declarația sa vine la scurt timp după ce armata ucraineană a anunțat că a lovit, din nou, podul ucrainean Antonovskiy de peste Nipru, vital pentru aprovizionarea forțelor rusești din regiunea sudică Herson.

Vă amintim că, în urmă cu o zi, Kirilo Budanov spunea că ofensiva militară a armatei ruse încetinește din cauza oboselii morale și degradării fizice a soldaților ruși și a bazei de resurse „epuizate” a Rusiei.

El a afirmat, totodată, că sistemele rusești de apărare antiaeriană din Peninsula Crimeea „nu prea funcționează”.

„Crimeea… este apărată de cele mai bune sisteme de apărare antiaeriană ale Rusiei. Nu prea funcționează și nu sunt capabili să apere teritoriul capturat de la Ucraina”, a precizat generalul ucrainean.