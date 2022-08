ONU denunţă războiul „absurd” din Ucraina: „Mii de civili au fost ucişi şi răniţi”

„Ziua de astăzi marchează o bornă tristă şi tragică. Mii de civili au fost ucişi şi răniţi, printre care sute de copii. Lumea a văzut încălcări grave, comise fără nicio responsabilitate, ale legilor internaţionale privind drepturile omului şi ale dreptului umanitar international”, a declarat, miercuri, Antonio Guterres, denunțând astfel „consecinţele acestui război absurd, mult în afara Ucrainei”.

„În pofida progreselor în domeniul umanitar, luptele din Ucraina nu arată semne de încheiere – cu noi potenţiale zone de escaladare periculoasă care apar”, a completat Antonio Guterres.

Totodată, el s-a declarat „profund îngrijorat” de activităţile militare din jurul centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa.

„Luminile de avertizare clipesc. Orice nouă escaladare a situaţiei ar putea conduce la autodistrugere”, a precizat secretarul general al ONU, relatează agenția de presă AFP.

Antonio Guterres a cerut să fie trimisă o misiune de experţi la centrala nucleară din sud-estul Ucrainei, sub conducerea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

Menționăm că, miercuri după-amiază, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, şi directorul general al Agenţiei Federale pentru Energie Atomică din Rusia (Rosatom), Aleksei Lihacev, s-au întâlnit pentru a discuta despre centrala nucleară de la Zaporojie, aflată acum sub controlul armatei ruse.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc la Istanbul, fiind prezent și ambasadorul Rusiei la Organizaţiile Internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov.

„Rafael Grossi şi Aleksei Lihacev au discutat în detaliu despre aspecte legate de inspecţia AIEA la Centrala nucleară Zaporojie. Partea rusă împărtăşeşte intenţia organizării unei astfel de misiuni în viitorul apropiat, imediat ce situaţia militară de pe teren o va permite, şi este pregătită să ofere orice formă de susţinere, inclusiv logistică”, scrie într-un comunicat de presă emis de către Rosatom, citat de către cotidianul francez Le Monde.

O reacție în acest sens a venit și din partea lui Rafael Grossi. Într-o postare pe contul său de Twitter, el a confirmat că a purtat „discuţii tehnice importante la Istanbul despre o misiune iminentă a inspectorilor AIEA la Centrala Zaporojie”.

Important technical discussions today in Istanbul on @IAEAorg‘s imminent mission to #Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/3DmEx9PAA0

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 24, 2022