Potrivit spuselor sale, atacurile continue ale armatei Rusiei asupra infrastructurii civile de pe Dunăre, în apropierea României, sunt inacceptabile și constituie crime de război.

„Atacurile continue ale Rusiei împotriva infrastructurii civile a Ucrainei de pe Dunăre, în apropierea României, sunt inacceptabile. Acestea sunt crime de război și afectează și mai mult capacitatea Ucrainei de a-și transfera produsele alimentare către cei care au nevoie din lume”, a scris, miercuri, Klaus Iohannis pe contul său de Twitter.

Russia’s continued attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, in the proximity of Romania🇷🇴, are unacceptable. These are war crimes and they further affect UA’s capacity to transfer their food products towards those in need in the world.

