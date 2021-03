Alertă la Cotroceni! Omul lui Iohannis, în pericol? Valeriu Gheorghiţă a spus totul

Omul lui Klaus Iohannis, Valeriu Gheorghiță, a precizat miercuri seara că nu-și va da demisia din funcția pe care o ocupă și că va pleca doar atunci când va fi înlocuit de către premierul Florin Cîțu.

”Nu m-am autonumit în această calitate de președinte al Comitetului Național de vaccinare și nu îmi voi da demisia decât atunci când voi fi eventual înlocuit la propunerea premierului, în coordonarea căruia mă aflu. Această campanie nu trebuie să se oprească la un singur om, nu trebuie să se oprească la mine, eu vă asigur că am făcut alături de echipa mea tot ce am știut mai bine”, spune coordonatorul Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea anti-COVID-19 la B1 TV .

El a abordat și un subiect care a creat scandal în România. Amintim că anumite persoane au sărit rândul la vaccinare deși nu se aflau în etapele actuale de imunizare. În acest context, Valeriu Gheorghiță spune că explicațiile ar trebui să vină de la Ministerul Sănătății.

”În ceea ce privește cazurile mediatizate referitoare la câteva mii de persoane care au fost vaccinate deja deși nu s-ar fi încadrat în etapele actuale de imunizare, Gheorghiță a precizat: ”Comitetul pe care eu îl conduc are ca atribuții principale coordonarea activităților de vaccinare, organizarea activităților de vaccinare, ceea ce presupune activități medicale, elaborare de proceduri, organizare logistică (…) și un alt atribut este cel legat de comunicare. Eu nu am atribut legat de controalele în centrele de vaccinare. Datele pe care eu le prezint public le solicit oficial de la instituțiile abilitate, de la Institutul Național de Sănătate Publică, pentru că am nevoie de date validate, care să nu conțină erori, pentru a face o informare corectă și transparentă.”, mai spune acesta.