Alertă la cel mai înalt nivel în Letonia. Președintele a fost infectat cu COVID-19

Rezultatul a venit la o zi după un test rapid la care a fost supus Egils Levits în ziua de miercuri, la întoarcerea dintr-o vizită de lucru în Suedia. În acest context, purtătorul de cuvânt a spus că președintele leton va face și un test PCR, conform informațiilor transmise de dpa-international.com

Amintim că Egils Levits a amânat întrevederea pe care o avea programată joi cu noul preşedinte al Estoniei, Alar Karis, care se află la Riga în cadrul vizitei sale inaugurale în statele baltice vecine. Totuși, Karis se va întâlni cu preşedinta Parlamentului Letoniei, Inara Murniece.

A fost una dintre primele persoane vaccinate în Letonia

În februarie, Egils Levits a fost una dintre primele persoane vaccinate în Letonia împotriva noului tip de COVID-19, fiind vaccinat în faţa camerelor de filmat pentru a-i încuraja pe cei 1,9 milioane de concetăţeni ai săi să facă la fel.

În pofida eforturilor sale, campania de vaccinare din Letonia are un ritm foarte scăzut, iar rata de contaminare a crescut în mod semnificativ în ultimele săptămâni, determinând guvernul să declare, luni, stare de urgenţă, care va fi menţinută până pe 11 ianuarie anul viitor.

Testul PCR negativ nu exclude infecţia cu COVID-19

Specialiștii unui centru medical din România, au ajuns la concluzia că testul PCR negativ nu exclude infecţia cu COVID-19.

Reprezentanţii centrului medical OK Medical au anunţat, printr-o postare pe Facebook, că noua variantă Delta a SARS CoV-2 este detectată numai după apariţia simptomelor şi nu înainte, aşa cum se întâmpla cu variantele anterioare.

Astfel, un test PCR negativ nu exclude infecţia cu COVID-19.

„Analizând peste 50,000 de probe de tip RT-PCR dorim sa facem următoarele precizări:

Spre deosebire de variantele anterioare SARS CoV-2, varianta Delta poate fi detectabila prin metoda RT-PCR după momentul apariției simptomelor. In conformitate cu recomandările CDC, diagnosticarea infecției SARS CoV-2 se recomanda a fi efectuată cumulând rezultatul testului RT-PCR cu simptomatologia și istoricul pacientului. Astfel, un rezultat RT-PCR NEGATIV, in prezența simptomelor specifice, NU exclude infecția SARS CoV-2, recomandarea FERMA fiind de izolare și retestare într-un interval de 48-72 ore”, se arată într-un comunicat emis de OK Medical.