Alertă în vârful PSD! Marcel Ciolacu a fost băgat direct în carantină: A fost contact direct

Amintim că Marcel Ciolacu s-a vaccinat, în urmă cu trei luni, cu doza a treia de vaccin anti-COVID. La momentul respectiv, liderul social democrat a transmis și un mesaj pro-vaccinare.

„Astăzi, am făcut #doza3 de vaccin. Am mers, după vot, împreună cu Paul Stănescu, secretarul general al PSD, și mai mulți colegi din Parlament. Vă îndemn pe toți să vă vaccinați și să vă testați la cea mai mică suspiciune! Sunt cele mai simple și la îndemână căi pentru a depăși această perioadă neagră. Fiecare dintre noi trebuie să se gândească la sănătatea sa și a familiei sale. Și să acționeze pentru binele tuturor!”, scria Marcel Ciolacu pe Facebook la momentul respectiv.

Ce spunea Marcel Ciolacu despre eșecul campaniei de vaccinare?

De asemenea, liderul PSD a spus în ziua de 4 ianuarie că sunt multe lucruri care au fost ratate în ultimii doi ani, inclusiv vaccinarea.

„S-a dovedit o coaliţie eficientă în ceea ce priveşte, de exemplu, bugetul de stat. Am avut bugetul în mai puţin de două săptămâni şi un buget predictibil, e foarte important pentru stabilitatea macro-economică, să ai bugetul prin respectarea legii până la 1 ianuarie. Noi am declarat că nu am ţinut cont de sondaje de opinie, de anumite previziuni că va scădea PSD-ul, că ce greşeli va face.

Ne-am asumat această intrare la guvernare şi cred că am făcut bine, ne-am arătat şi forţa politică şi faptul că suntem un partid responsabil, avem foarte multe, Ce este greu este faptul că PSD-ul şi-a asumat ministerele cele mai complicate, de exemplu, cum este Ministerul Sănătăţii, în continuare avem şi acest val cinci, nu e depăşită pandemia, cum au spus unii că am învins pandemia”, a afirmat liderul PSD.

De asemenea, Marcel Ciolacu a precizat că s-au ratat multe lucruri în ultimii doi ani, menționând în acest sens campania de vaccinare.

„Venirea PSD la guvernare a reprezentat şi o stabilitate politică, evidentă şi o speranţă, dar cel mai greu este să recâştigi încrederea românilor. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am ratat în ultimii doi ani, inclusiv vaccinarea, inclusiv bâlbele permise poate în valul 1, valul 2, dar nu şi în valul 4 şi sperăm ca acele momente să fie depăşite”, a afirmat Marcel Ciolacu.