Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, consideră că actuala coaliţie s-a dovedit una eficientă, precizând că intrarea social-democraţilor la guvernare a reprezentat şi o stabilitate politică. Liderul PSD a menţionat că sunt multe lucruri care au fost ratate în ultimii doi ani, inclusiv vaccinarea. Acesta a fost întrebat marți ce s-a făcut bine şi ce nu a reuşit coaliţia de guvernare până acum.

Nu am învins încă pandemia

„S-a dovedit o coaliţie eficientă în ceea ce priveşte, de exemplu, bugetul de stat. Am avut bugetul în mai puţin de două săptămâni şi un buget predictibil, e foarte important pentru stabilitatea macro-economică, să ai bugetul prin respectarea legii până la 1 ianuarie. Noi am declarat că nu am ţinut cont de sondaje de opinie, de anumite previziuni că va scădea PSD-ul, că ce greşeli va face.

Ne-am asumat această intrare la guvernare şi cred că am făcut bine, ne-am arătat şi forţa politică şi faptul că suntem un partid responsabil, avem foarte multe, Ce este greu este faptul că PSD-ul şi-a asumat ministerele cele mai complicate, de exemplu, cum este Ministerul Sănătăţii, în continuare avem şi acest val cinci, nu e depăşită pandemia, cum au spus unii că am învins pandemia”, a afirmat liderul PSD.

Ciolacu: Sper că am depășit bâlbele din valul 1 și 2

De asemenea, Marcel Ciolacu a precizat că s-au ratat multe lucruri în ultimii doi ani, menționând în acest sens campania de vaccinare.

„Venirea PSD la guvernare a reprezentat şi o stabilitate politică, evidentă şi o speranţă, dar cel mai greu este să recâştigi încrederea românilor. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am ratat în ultimii doi ani, inclusiv vaccinarea, inclusiv bâlbele permise poate în valul 1, valul 2, dar nu şi în valul 4 şi sperăm ca acele momente să fie depăşite”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Recent, liderul PSD scria într-un mesaj pe contul său de socializare că anul 2021 a fost unul dificil pentru România și ne „un an în care vom mai trece prin câteva luni complicate”.

„Încheiem azi un an dificil, în care ne-am asumat răspunderea guvernării într-un moment greu pentru România, aşa cum PSD a mai făcut în trecut. Am făcut asta pentru a putea lua rapid măsurile sociale juste mai ales pentru oamenii cu venituri mici, pentru ca ei să poate avea o minimă protecţie pe perioada iernii. Vom fi oneşti cu românii şi în 2022. Ne aşteaptă un an în care vom mai trece prin câteva luni complicate înainte de a fi siguri că tot ceea ce era mai greu a fost depăşit. Însă avem multe motive să credem că procesul de stabilizare a ţării se va consolida decisiv şi că România va reveni pe drumul spre normalitate”, a afirmat Marcel Ciolacu.