„Același amatorism și același mare NIMIC de până acum. Niciun program de guvernare, nicio echipă guvernamentală. Niciun plan și, aparent, nici măcar o majoritate. Pentru că cei care au dat jos Guvernul PSD nu se pot pune de acord pentru a forma și susține un nou Guvern. Pentru că se întâmplă exact ceea ce am spus în nenumărate rânduri: acești oameni știu doar să distrugă. Nu au nimic de pus în loc, n-au nicio viziune. Este de-o crasă iresponsabilitate să dai jos Guvernul și să nu ai nicio soluție de înlocuire”, a zis Dăncilă.

„Propunerea de premier este unul dintre cei mai vocali promotori ai măsurilor de austeritate cu care ne-au ameninţat partidele de dreapta”, a spus ea, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul central al PSD.

Dăncilă a reiterat că PSD nu va vota guvernul propus.

„Nu vom gira aruncarea României în nesiguranţă”, a susţinut Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat marţi pe liderul PNL, Ludovic Orban, în funcţia de prim-ministru.

„După consultările cu partidele politice parlamentare şi formaţiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o şi după prima rundă de consultări – că se conturează un guvern în jurul PNL. Repet ce am spus atunci: PNL a fost singurul partid care a venit la consultări şi a spus direct că sunt dispuşi, chiar dacă este foarte dificil, să îşi asume guvernarea în această perioadă de tranziţie, fiindcă despre asta vorbim de o perioadă de tranziţie. (…) Aşadar, am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, preşedintele Partidului Naţional Liberal, preşedintele celui mai mare partid din Opoziţie, promotorul principal al moţiunii de cenzură. Aşa este democratic corect, aşa se va întâmpla”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

El a subliniat că Executivul care va fi instalat în săptămânile următoare va avea un mandat scurt, până la alegerile parlamentare.

