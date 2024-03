Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a dat mai multe detalii după anunțul neașteptat privind retragerea Ramonei Chiriac din fruntea listei PSD-PNL la alegerile europarlamentare.

Liderul social-democrat a spus o variantă de înlocuire pentru social-democrați ar fi fostul premier Mihai Tudose. Marcel Ciolacu a declarat că nu poate comenta decizia Ramonei Chiriac și motivul anunțat de aceasta pentru retragere.

Lista cu liderii PSD care pleacă la Bruxelles

Lista oficială a PSD este următoarea:

Mihai Tudose

Gabriela Firea

Claudiu Manda

Victor Negrescu

Vasile Dîncu

Gheorghe Cârciu

Adrian Benea

Dan Nica

Ștefan Mușoiu

Roxana Mânzatu

Andi Cristea

Larisa Blănari

Valeriu Sălăjan

Alexandra Ioniță

Mădălina Lazăr

Cine va ocupa prima poziție pentru PE?

De asemenea, liderul PSD a menționat că nu a avut încă discuții privind comisarul României. Marcel Ciolacu a spus că, potrivit Curții Constituționale, discuția trebuie să fie purtată cu președintele României, reprezentantul țării în Consiliul European, unde se negociază portofoliile. România va nominaliza un comisar abia după ce se va stabili portofoliul.

„În primul şi în primul rând, această discuţie va trebuie să o am cu preşedintele României, deoarece conform decizie CCR, preşedintele României e reprezentantul în Consiliul European, unde se negociază portofoliile. România nu ştie încă ce portofoliu va avea. Cred că prin octombrie anul viitor va fi această desemnare. Deci e puţin probabil să aibă cineva o discuţie, când nu se ştie nici ce portofoliu vom avea”, a explicat premierul.

În ceea ce privește opțiunile pentru deschiderea listei, Ciolacu a menționat că Mihai Tudose reprezintă o variantă, iar decizia va fi luată împreună cu liderul PNL. Chestionat dacă Mihai Tudose este o opţiune să deschidă lista la europarlamentare, Ciolacu a răspuns:

„Referitor la Mihai Tudose este o opţiune de deschidere a listei, dar voi hotărî împreună cu domnul Ciucă. Eu îmi doresc ca listele să fie deschise de reprezentanţi ai celor două partide. Cred că cele două partide au destui oameni competenţi care să deschidă această listă”, a precizat Ciolacu.

Ramona Chiriac s-a retras din cauza motivelor personale

Trebuie spus că Ramona Chiriac, care deține funcția de șefă a Reprezentanței Comisiei Europene în România, a anunțat că se retrage de pe lista comună PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare. Ea a invocat motive personale.

Acesta a transmis că nu va candida la alegerile pentru Parlamentul European. Ramona Chiriac a motivat această decizie prin aspecte de natură personală. Totodată, a subliniat că va continua să sprijine relațiile dintre Europa și România, pledând pentru consolidarea legăturilor dintre cele două entități. Această declarație a fost postată de Ramona Chiriac pe platforma X, fostul Twitter.

Marcel Ciolacu nu îl susține pe Iulian Dumitrescu la șefia CJ Prahova

Marcel Ciolacu a mai spus, în cadrul aceleași declarații, că PSD nu îl va sprijini pe Iulian Dumitrescu în cursa politică pentru șefia CJ Prahova.

„Nu-l susțin pe Dumitrescu. Și nici PSD. PSD nu-l susține pe Dumitrescu. PSD are candidat propriu, în persoana domnului Nanu. Va câștiga CJ”, a afirmat Ciolacu.

Iulian Dumitrescu este în prezent sub investigație din partea DNA sub control judiciar pentru luare de mită și fals în declarații. Acestuia i s-a interzis să își exercite funcția de președinte al CJ Prahova. După ce a fost pus sub acuzare, Dumitrescu a anunțat că demisionează din toate funcțiile deținute în PNL, inclusiv cea de prim-vicepreședinte PNL și președinte al PNL Prahova.

Cu toate acestea, Dumitrescu va candida pentru un nou mandat de președinte al CJ Prahova, conform anunțului făcut de PNL Prahova. Primarii liberali din județul Prahova și-au exprimat susținerea pentru candidatura lui Dumitrescu prin intermediul unei scrisori deschise adresate conducerii Partidului Național Liberal și printr-o decizie luată în unanimitate în cadrul Colegiului Director Județean al PNL Prahova.