Alegeri locale 2024. Ultimele date de la BEC. Se întocmesc procesele verbale

BEC a transmis ultimele informații legate de la alegeri. Potrivit proceselor verbale partiale ale BEC, PSD are 24 din cele 41 de mandate de preşedinte de Consiliu Judeţean, PNL – 11, UDMR – 4 şi Alianţa electorală PSD-PNL – 2/ La Consiliile Judeţene, PSD a obţinut 38,94% dintre mandate, PNL – 30,79%, AUR – 11,88%, UDMR – 7,77%PSD are 24 din cele 41 de mandate de preşedinte de Consiliu Judeţean la nivel naţional, în timp ce PNL are 11, UDMR – 4 şi Alianţa electorală PSD-PNL – 2, arată rezultatele publicate, joi, de Biroul Electoral Central. La Consiliile Judeţene, PSD a obţinut 38,94% dintre mandate, fiind urmat de PNL – 30,79%, AUR – 11,88%, UDMR – 7,77%.

În ceea ce priveşte alegerea preşedinţilor de CJ, gradul de participare la vot a fost de 50,55%, numărul total al voturilor valabil exprimate fiind de 7.939.028 (95,54%).

Social democrații au luat 35,56% din voturile valabil exprimate

PSD a obţinut 35,56% din voturile valabil exprimate, PNL – 29,15%, AUR – 9,68%, Alianţa Dreapta Unită USR – PMP – Forţa Dreptei – 8,80%, UDMR – 6,04%, Alianţa electorală PSD-PNL – 3,26%, Partidul SOS România – 2,93%.

Din numărul total de 41 de mandate de preşedinte de CJ, PSD are 24 (58,54%), PNL – 11 (26,83%), UDMR – 4 (9,76%), iar Alianţa electorală PSD-PNL – 2 (4,88%).

La alegerea Consiliilor Judeţene, gradul de participare al vot a fost de 50,55%, fiind 7.882.129 de voturi valabil exprimate, reprezentând 94,86%.

PSD a obţinut 33,50% din voturile valabil exprimate, fiind urmat de PNL – 27,63%, AUR – 10,70%, Alianţa Dreapta Unită USR – PMP – Forţa Dreptei – 8,29%, UDMR – 6,43%, Alianţa electorală PSD-PNL – 3,28%, Partidul SOS România – 2,88%.

Astfel, din cele 1.338 de mandate de consilier judeţean, PSD are 521 (38,94%), PNL – 412 (30,79%), AUR – 159 (11,88%), UDMR – 104 (7,77%), Alianţa Dreapta Unită USR – PMP – Forţa Dreptei – 75 (5,61%), Alianţa electorală PSD-PNL – 42 (3,14%), Alianţa electorală PSD-PUSL – 13 (0,97%), FDGR – 5 (0,37%), Alianţa Dreapta Unită USR-PMP – 3 (0,22%), iar USR şi Alianţa Maghiară din Transilvania – câte 2 (0,15%).

S-au dat publicității și rezultatele pe București

BEC a făcut publice și rezultatul pentru alegerea primarului general al municipiului Bucureşti. Astfel, în ceea ce priveşte alegerea primarului general, gradul de participare la vot a fost de 41,25%, iar numărul voturilor valabil exprimate a fost de 735.761, reprezentând 98,44%.

Nicuşor Dan a obţinut mandatul de primar general al Capitalei cu 352.734 de voturi, adică 47,94%.

În ceea ce priveşte alegerea Consiliului General al municipiului Bucureşti, gradul de participare la vot a fost de 41,25%, numărul de voturi valabil exprimate fiind 724.694 (96,96%).

Alianţa Dreapta Unită USR – PMP – Forţa Dreptei a obţinut 27,61% din voturi, PSD – 26,56%, PNL – 12,60%, PUSL – 9,38%, AUR – 8,17%.

Astfel, potrivit BEC, Alianţa Dreapta Unită USR – PMP – Forţa Dreptei a obţinut 17 mandate de consilier general, PSD – 16, PNL – 7, PUSL – 6, AUR – 5 şi Partidul Reînnoim Proiectul European al României – 4.

PSD are 52,61% dintre cele 3.186 de mandate de primar la nivel naţional, PNL – 35,56%, UDMR – 6,28%, arată datele făcute publice, joi, de Biroul Electoral Central (BEC). La Consiliile Locale, PSD a obţinut 41,41% dintre mandate, PNL – 32,11%, AUR – 8,85%, UDMR – 6,33%.

Astfel, în ceea ce priveşte alegerea primarilor, gradul de participare la vot a fost de 49,62%, numărul total al voturilor valabil exprimate fiind de 8.766.595 (96,80%).

Conform rezultatelor BEC, PSD a obţinut 34,74% din voturi, PNL – 29,07%, Alianţa Dreapta Unită USR – PMP – Forţa Dreptei – 6,28%, AUR – 6,27%, Alianţa electorală PSD-PNL – 5,83%, UDMR – 4,32%.

PSD are peste 1600 de mandate de primar

Ca urmare, din cele 3.186 de mandate de primar, PSD are 1.676 (52,61%), PNL – 1.133 (35,56%), UDMR – 200 (6,28%), 43 de mandate fiind obţinute de candidaţi independenţi (1,35%), în timp ce AUR a obţinut 30 de mandate (0,94%), Alianţa electorală PSD-PNL – 29 (0,91%), Alianţa Dreapta Unită USR – PMP – Forţa Dreptei – 28 (0,88%), USR – 10 (0,31%).

În ceea ce priveşte alegerile pentru Consiliile Locale, gradul de participare la vot a fost de 49,62%, iar numărul voturilor valabil exprimate a fost de 8.703.230 (96,10%).

PSD a obţinut 32,52% din voturi, PNL – 26,13%, AUR – 9,53%, Alianţa Dreapta Unită USR – PMP – Forţa Dreptei – 6,70%, UDMR – 5,42%, Alianţa electorală PSD-PNL – 4,94%, USR – 1,82%.

Astfel, din numărul total de 39.858 de mandate de consilier local, PSD are 16.507 (41,41%), PNL – 12.799 (32,11%), AUR – 3.528 (8,85%), UDMR – 2.525 (6,33%), Alianţa Dreapta Unită USR – PMP – Forţa Dreptei – 961 (2,41%), USR – 832 (2,09%).