Ce ne puteți spune despre piața oțelului în 2022 și în primul trimestru din 2023?

În 2022, piața oțelului a fost puternic afectată de războiul declanșat de Rusia în Ucraina care s-a intensificat pe parcursul anului, de cererea scăzută și de creșterile puternice ale prețurilor la energie și ale costurilor de producție, în timp ce în trimestrele III și IV piața a înregistrat cel mai scăzut nivel de după pandemie. La sfârșitul anului trecut, aproape toate companiile siderurgice importante din Uniunea Europeană au raportat rezultate financiare negative, anunțând pe parcursul anului opriri sau închideri ale capacităților de producție de aproape 40 milioane de tone pe an. ​

Cu toate acestea, recent am început să vedem primele semnale de redresare a pieței, susținute de o creștere de 10-15% a cererii de oțel față de anul trecut și de o îmbunătățire a prețurilor.

Fluctuațiile consumului de oțel și ale prețurilor sunt normale pe piața oțelului, care este influențată de o serie de factori – de la contextul economic la investițiile în infrastructură, disponibilitatea materiilor prime, prețurile energiei, dezvoltarea tehnologiei – pentru a menționa doar câțiva dintre aceștia. Dar suntem optimiști că 2023 va fi un an de redresare moderată, deși într-un ritm lent, iar în 2024 vom asista cel mai probabil la o creștere modestă a pieței. Aceste previziuni depind, însă, de dezvoltarea companiilor și proiectelor industriale, de situația geopolitică și de redresarea economiei europene.

Cum a fost anul 2022 pentru LIBERTY Steel Group și pentru LIBERTY Galați în acest context dificil?

Pentru LIBERTY Steel Group, 2022 a fost un an al contrastelor – în timp ce multe dintre companiile europene și britanice s-au confruntat cu o piață dificilă, operațiunile noastre siderurgice și de minerit din Australia și companiile din Statele Unite au avut o performanță foarte bună. Punctul nostru forte este că avem un grup diversificat de companii în cadrul grupului. Anul trecut am ajuns la un acord cu principalii noștri creditori – un pas important în refinanțarea grupului și în reducerea gradului de îndatorare și a nivelului de risc al LIBERTY Steel Group.

Precum întreaga industrie, LIBERTY Galați a avut, de asemenea, multe provocări de depășit, precum prețurile-record la energie, materiile prime și provocările logistice, dar echipa a continuat să ofere rezultate bune de producție. Am dat dovadă de flexibilitate și ne-am adaptat la contextul pieței, demarând un program de mentenanță de 18,3 milioane de lei pentru furnalul nr. 5, care a adus o serie de îmbunătățiri proceselor de producție, fără a afecta livrările către clienți. Cu toate obstacolele, echipa și-a continuat planurile de transformare ale LIBERTY Galați într-o companie modernă, cu emisii reduse de carbon, GREENSTEEL, capabilă să concureze cu cele mai bune companii din lume.

Ce măsuri a luat LIBERTY Galați?

Strategia noastră a fost să ne concentrăm pe aria downstream a business-ului nostru, extinzându-ne portofoliul de produse cu valoare adăugată cu scopul de a depăși provocările pieței și de a răspunde cererii clienților noștri. Pentru a gestiona scăderea pieței, am monitorizat eficient costurile, stocurile și consumul de energie. Echipele noastre de proiect din Galați au realizat o serie de programe de reducere a consumului de energie și a emisiilor de carbon, precum și de recuperare a energiei din gazul rezidual produs de furnal, optimizarea utilizării aburului la liniile de producție, îmbunătățiri tehnice ale cuptoarelor de reîncălzire și reducerea pierderilor de căldură din conductele de abur.

De asemenea, am continuat transformarea GREENSTEEL la LIBERTY Galați, prin realizarea studiilor de fezabilitate tehnică pentru relocarea tehnologiei și echipamentelor moderne de la KG Steel din Coreea și prin implementarea procesului de licitație pentru două cuptoarele electrice de ultimă generație. În prezent, finalizăm prima fază a proiectului nostru fotovoltaic de 50MW. Am derulat, de asemenea, o serie de proiecte cu rolul de a îmbunătăți producția de oțel și calitatea mediului, eficiența energetică, digitalizarea și automatizarea proceselor.

În ce a constat programul de la Furnalul 5? Ați luat în considerare șomajul tehnic pe parcusrul iernii?

Sub nicio formă – grupul nostru este implicat și dedicat cu adevărat angajaților noștri și familiilor acestora, dar și comunității locale, în general, deci șomajul tehnic nu era o opțiune. Familia este foarte importantă pentru grupul din care facem parte, de aceea am menținut toți angajații cu salariu integral în această perioadă dificilă. Echipa a fost implicată în programul de îmbunătățire și mentenanță, precum și în alte activități operaționale curente.

Recent am vizitat furnalul pentru a vedea la fața locului îmbunătățirile, împreună cu colegii noștri care au prezentat lucrările de mentenanță de la Furnalul nr. 5 – inclusiv înlocuirea plăcilor de uzură și a două dintre reductoarele de la aparatul de încărcare; deblocarea zonelor de evacuare și de epurare a gazelor, precum și curățarea cuvei furnalului și a platformelor superioare; și modernizare macaralelor de la depozitul de fier vechi al Oțelăriei. Au făcut o treabă extraordinară și sunt hotărâți să repornească furnalul la jumătatea lunii martie în beneficiul clienților noștri. Suntem extrem de mândri de realizările lor.

Care sunt planurile pentru anul acesta la LIBERTY Galați?

Avem două direcții strategice importante: în primul rând, să creștem flexibilitatea producției și profitabilitatea companiei în România și, în al doilea rând, să continuăm planurile de transformare GREENSTEEL. Anul acesta vom investi în proiecte care să dezvolte LIBERTY Galați și să ne ajute să extindem portofoliul de produse în vederea creșterii profitabilității, cum ar fi creșterea producției laminoarelor și dezvoltarea de produse din oțel de înaltă calitate (TMCP), creșterea capacității de fabricare a produselor din tablă prevopsită și galvanizată cu valoare adăugată mare și a capacității de producție a țevilor cu valoare adăugată.

Am auzit că LIBERTY a fost implicată și în combinatul siderurgic Dunaferr din Ungaria unde ați repornit un alt furnal. Ce ne puteți spune despre acesta?

Într-adevăr, LIBERTY a semnat un acord comercial cu lichidatorul judiciar al companiei pentru a contribui la stabilizarea operațiunilor de producție și pentru a asigura stabilitatea și siguranța celor 4000 de angajați. Echipa noastră – formată din experți tehnici la nivel global, printre care și colegi de la LIBERTY Galați – a făcut deja progrese uriașe: a repornit unul dintre furnale și oțelăria, a stabilizat cocseriile și a asigurat o aprovizionare sustenabilă cu materii prime.

Există multe sinergii operaționale și comerciale între Dunaferr și grupul nostru, în special cu operațiunile siderurgice din Europa Centrală și de Est și mai ales cu LIBERTY Galați, care are un business puternic în aria primară, în timp ce Dunaferr are o activitate solidă în aria de downstream. Sinergiile dintre laminoarele la cald de la LIBERTY Galați și laminorul la rece de la Dunaferr, precum și o putere de cumpărare crescută sunt doar câteva beneficii pe care colaboraea cu Dunaferr le poate aduce.

Cum sprijină factorii de decizie naționali sau europeni industria siderurgică și tranziția către GREENSTEEL?

Colaborăm îndeaproape cu decidenții la nivel european, cu Guvernul României și cu autoritățile din Galați pentru a-i încuraja să ia măsuri eficiente pentru a proteja industria siderurgică și pentru a sprijini investițiile. Recent, am avut un eveniment de succes la Bruxelles cu principalii oficiali europeni, susținut de europarlamentari români, unde am discutat despre potențialele oportunități și provocări ale industriei siderurgice europene și am subliniat acțiunile necesare pentru a intra în era oțelului verde.

În opinia noastră, Uniunea Europeană are nevoie de o politică industrială eficientă pe termen lung, care să echilibreze condițiile de concurență ale industriei din UE în fața importurilor de oțel ieftin, cu emisii ridicate de carbon, din țări din afara Uniunii Europene, precum: să mențină măsurile de salvgardare a oțelului; să se asigure că EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism este eficient prin identificarea unor soluții reale pentru exporturi și recompensarea corespunzătoare a reducerii nivelului emisiilor de carbon în fabrici, cum ar fi utilizarea cuptoarelor electrice pe care ne propunem să le aducem la Galați; să asigure furnizarea abundentă, sigură și accesibilă a energiei cu emisii reduse de carbon – luând în considerare că producția cu ajutorul cuptoarelor electrice va necesita o creștere de patru ori a consumului nostru de energie electrică.

Autoritățile trebuie să sprijine și să permită companiilor să acceseze mai eficient și mai rapid fondurile europene, la fel ca în cazul IRA din SUA – este esențial să existe o mai bună coordonare între Guvern, agențiile sale și industrie pentru accesarea fondurilor și procese mai simple pentru a înțelege disponibilitatea și accesibilitatea.

Pe termen lung, UE trebuie să sprijine implementarea la scară industrială a hidrogenului și să înceapă să trateze fierul vechi drept o materie primă esențială – pe măsură ce facem tranziția către tehnologia cuptoarelor cu arc electric (EAF), cererea noastră pentru acest material se va tripla. De asemenea, avem nevoie de sprijinul și de investițiile lor în educație pentru tânăra generație – pentru a ne ajuta să găsim și să formăm oameni buni și calificați, capabili să transforme industria oțelului.