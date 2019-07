Mihai Badea, căci el este economistul despre care vorbim, a fost de-a lungul timpului de ambele părți ale baricadei publice: administrație și antreprenoriat. Începând de anul trecut, bărbatul s-a lansat într-un nou bussines, probabil cel mai interesant dintre cele pe care le-a testat până acum: căsătorește îndrăgostiți pe mare.

Dar cum a apărut afacerea? Ideea i-a venit în timpul în care experimenta o carieră în administrația publică. „Eu cred în destin, așa că, pentru mine, totul a început cu o întâlnire. În urmă cu 12 ani, în 2007, am cunoscut un om, pe Andrei Chiliman, la care țin foarte mult li care este pasionat de sailing. În tinerețe practicase cu succes yachting, având performanța uluitoare de a fi unul dintre reprezentanții României la Olimpiada de la Moscova, din 1980. Spun uluitoare pentru că yachting-ul românesc era într-o perioadă neagră a istoriei sale, sub dictatura comunistă. Din povești și visări cu ochii deschiși a început să se nască și în mine pasiunea pentru vele. Mai târziu am reușit să îmi obțin permisul de navigație și am început să ies cu prietenii la competiții pe Marea Neagră. La una dintre serile și berile de după o regattă am auzit despre un cuplu care se căsătorise civil pe mare. Mi s-a părut minunat și am încercat sa aflu mai multe. Atunci am înțeles că orice skipper poate să oficieze cununii civile pe yacht, pe mare, inclusiv eu”, povestește Mihai Badea.

Ce presupune o căsătorie pe mare

Un skipper pe o ambarcațiune aflată sub pavilion românesc, de îndată ce părăsește apele teritoriale naționale și intră în ale altei țări, în cazul nostru Bulgaria, reprezintă statul român pe ambarcațiunea respectivă. Cu alte cuvinte este notar, polițist, judecător sau ofițer al stării civile, cu condiția să existe motive întemeiate pentru acest lucru. Mihai Badea a explicat pentru Capital și ce acte trebuie să aducă mirii la o căsătorie pe mare: „La cununia pe yacht, exact ca la cea de la primărie, sunt cerute acte de identitate, certificate de naștere, certificate prenupțiale și așa mai departe. În plus, trebuie avut în vedere că ambarcațiunea părăsește România, prin urmare este nevoie de acte pentru a trece granița. De asemenea, skipper-ul trebuie să emită câteva documente legate de locul în care s-a oficiat căsătoria, echipajul și alte mici detalii importante”.

Un cuplu de îndrăgostiți cununați pe mare își vor primi certificatul de căsătorie de la Starea Civilă a Sectorului 1. Asta este singura diferență, în ceea ce privește actele, față de cei care se căsătoresc la primării. Din punct de vedere juridic, nu există nici un fel de diferență.

Există însă o altă diferență esențială din punctul de vedere al lui Mihai Badea: „Cu toții am fost la nunți. La starea civilă intri într-o sală, îți citește cineva din Codul Familiei, spui da și semnezi. Apoi ieși afară, se aruncă cu orez, poze, nașul fuge repede să plătească câțiva băieți cu arcordeonul și vioara ca să nu mai “cânte”, apoi să reducă la tăcere, cu bani sau amenințări, câțiva cerșetori care îți explică pe un ton plângăcios că n-au bani, și asta e tot. Se cheamă că sunteți căsătoriți. Aici e adevărata diferență. Pe mare sunt doar mirii, cu cine doresc ei, e soare, e frumos, nu îi deranjează nimeni, pot să asculte ce muzica le place, e cu adevărat momentul lor. Singurii musafiri nepoftiți sunt delfinii și pescărușii. Dacă m-aș mai căsători odata, aș alege fără îndoială să o fac pe mare”.

Care sunt costurile unei astfel de petrecere

Costurile importante sunt legate de închiriatul velierului și de redactarea tuturor documentelor, lucru ce ține exclusiv de skipper. Acesta depune, după nuntă, la Capitănie, toate actele, iar aceștia le verifică și le trimit apoi la Primăria Sectorului 1, care emite Certificatul de Căsătorie.

Mihai Badea spune că „închiriatul unui velier la Marea Neagră se învârte undeva în jurul sumei de 500 de euro pe zi. Dacă mirii își doresc să meargă până la Balcic, atunci îi cununăm în dreptul Capului Kaliakra, unde este o priveliste superbă. În cazul acesta, velierul trebuie luat pentru două zile. Dacă mirii doresc să petreaca după cununie pe litoralul românesc, atunci velierul poate fi închiriat o singură zi”.

Bărbatul a explicat că nunta poate fi adaptată în funcție de dorința fiecărui cuplu: „Oamenii, slavă Domnului, sunt foarte diferiți. Noi facem tot ce e nevoie ca să aibă parte de o experiență de neuitat. Unii vor anumite flori, alții anumite băuturi, muzică, culori. Fiecare cuplu e unic, prin experiența comună, prin gusturi, nu îi poți standardiza și nici nu mi s-ar părea în regulă. Căsătoria e un moment pe care și-l vor aminti toată viața, noi ne îngrijim să le rămână în memorie așa cum trebuie: superb. Din acest motiv, în afară de costurile cu velierul și cele cu skipperul, restul nu pot fi estimate decât după o discuție cu mirii”.

Ce se întâmplă în cazul unei furtuni

O ambarcațiune, spre deosebire de localurile de pe uscat, are dezvanatajul că este influențată foarte mult și de starea vremii. Ce se întâmplă cu nunta în cazul unei furtuni? „Furtunile de vară sunt scurte dar puternice. Marea e periculoasă în astfel de momente și siguranța e cel mai important aspect al unei călătorii cu barca. În acest caz ar trebui să amânăm plecarea fie cu o zi sau mai multe, fie doar cu câteva ore. Vremea, chiar așa schimbătoare, nu ne prea ia prin surprindere. Există posibilitatea de a ști, cu 48 de ore înainte, cum va fi marea. Vânt, val, precipitații, un skipper știe să “citească” vremea. În plus, există numeroase aplicații mobile destinate celor care navighează și care ajută mult în a previziona corect starea vremii. S-au mai întâmplat cazuri de mare agitată, dar nu periculoasă. În acest caz, decizia de ieșit în larg aparține mirilor”, a explicat Mihai Badea.

O afacere cu investiție minimă

Orice afacere necesită o investiției inițială, care în cazul lui Mihai Badea pare a fi vorba doar despre pasiune. „Nu e tocmai o afacere, în sensul în care câștigurile nu sunt mari și sezonul e foarte scurt. Este mai degrabă o pasiune și o bucurie, iar costurile acoperă bărcile și munca în mod onest, fără o marjă de profit suficientă astfel încât să devină o afacere. Pentru a putea să căsătorești pe mare trebuie, în primul rând, să ai dreptul să conduci o ambarcațiune. Cursul pentru obținerea permisului de navigație costieră cu vele costă între 350 și 600 de euro, în funcție de școală și perioadă. Pentru doritori putem recomanda anumite școli, căci nu toate școlile de navigație oferă aceeași calitate”, a explicat ineditul antreprenor, care poate fi contactat prin portalul www.cununiepemare.ro.

Primul cuplu căsătorit pe mare

Antreprenorul își amintește despre primul cuplu care și-a jurat iubire veșnică în fața lui: „Primilor îndrăgostiți pe care i-am cununat, Silvia și Andrei, le-am fost și naș. Am ieșit în larg cu 3 veliere, a fost o zi superbă, soare, apă liniștită. Am petrecut apoi în Vama Veche, căci portul în care ținem bărcile, LifeHarbour Limanu, este foarte aproape de Vamă. Eu am fost foarte emoționat, dar și ei au fost la fel, așa că a ieșit totul foarte bine”.

500 de euro pe zi costă închirierea unui pe velier

