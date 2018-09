Aeroporturile din Capitală ar putea avea un nou management. Anunțul făcut de Lucian Şova

"Sunt deschise proceduri de selecţie conform prevederilor OUG 109. Sunt sigur că vom avea consultanţă de bună calitate care va identifica un manager, cât şi un Consiliu de Administraţie, mai apt decât managerul de astăzi în a conduce, practic, cea mai profitabilă companie care este în portofoliul Ministerului Transporturilor şi care din perspectivă managerială mai are multe de făcut. Adaug la acest aspect faptul că, dincolo de marile proiecte şi paşii care au fost înregistraţi apropo de HG de aprobare a indicatorilor tehnico-economici privind noul terminal de dezvoltare strategică a aeroportului, nu au fost în stare să managerieze şi să găsească soluţii de management al fluxurilor de acces în parcare, iar starea de curăţenie este încă mult sub aşteptări. De asemenea, modul în care se procesează bagajele este absolut lamentabil şi, pentru a găsi soluţii de avarie, vă informez că un consilier personal pe care îl am pe Cabinet - o zi da şi una nu - este în aeroport şi monitorizează aceste aspecte. Procedura de selecţie pe 109 nu va dura mai mult de sfârşitul acestui an. Îmi exprim speranţa că vom identifica un manager care să ştie să pună în valoare resursa financiară şi oportunitatea de piaţă pe care Aeroportul Henri Coandă o are", a explicat ministrul, citat de Agerpres.

După dezbaterile din comisie, Lucian Şova a precizat că nu este vorba de o măsură imediată pe care a luat-o împotriva managerului CNAB, însă aşteptările "noastre, ale tuturor sunt mult mai mari decât rezultatele pe care ni le oferă azi cea mai profitabilă companie din portofoliul Ministerului Transporturilor".

Întrebat dacă a fost finalizat controlul la Aeroportul Băneasa, dispus pentru a se verifica dacă s-au respectat procedurile în cazul aterizării avionului preşedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, Şova a răspuns. "Am raportul Corpului de Control. Urmează a fi prezentat doamnei prim ministru şi apoi, în concordanţă cu recomandările dumneaei, probabil va fi făcut şi public".

"Este vorba de o evaluare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru toţi cei care au fost implicaţi în această activitate de supraveghere, monitorizare şi asistenţă privind aterizarea, decolarea unui avion oficial, ţinând cont că mai ales în domeniul aeroportuar există fişa postului şi responsabilităţi extrem de clar reglementate", a subliniat acesta.

Şeful de la Transporturi a admis că au fost identificate o serie de probleme, care vor fi făcute publice la un moment dat.