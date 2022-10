„Dincolo de culorile, tunsorile, coafurile și trendurile anului 2023, vrem să subliniem cu toții importanța refresh-ului constant al look-ului, a îngrijirii permanente și a adaptării aspectului nostru la mediu, la luna din calendar și la sezon atât pentru hair-styling și make-up, cât și pentru fashion”, explica Adrian Perjovschi conceptul shooting-show-ului de anunțare a trendurilor.

Fiecare model din shooting-show-ul semnat de echipa de experți în beauty Jovsky Studio și de fashion designerii de la Annema va întruchipa cu un look complet câte o lună din calendarul 2023, cu toate noutățile, particularitățile și recomandările specialiștilor. Printre „lunile” din Calendarul 2023 propus de Adrian Perjovschi se numără, alături de alte modele profesioniste, Radu Ștefan, fiul lui Ștefan Bănică, și Corina Sucarov, care a făcut senzație la emisiunea SuperStar, de la Pro Tv, cunoscută sub numele artistic +SHE+.

Revine stilul retro, accentul fiind pe volume, deconstrucție, geometrie și culoare

Tendințele mondiale în design vestimentar pentru 2023 au coordonate clare de culoare, de croială, de elemente must-have, de materiale-vedetă, însă încurajează tușele de originalitate și particularitățile fiecărui om.

„Revine stilul retro, accentul fiind pe volume, deconstrucție, geometrie și culoare. Se poartă costumele masculine cu elemente feminine, fustițele mini plisate cu sacourile oversize, revine maioul alb clasic combinat cu fuste prețioase sau cu un pantalon clasic, în completare cu accesorii prețioase, voluminoase. Astro Dust (roșu moderat), Galactic Cobalt (albastru hiper luminos), Sage Leaf (verde liniștit), Apricot Crush (nectar de caise), Digital Lavender (lavanda digitală) sunt nuanțele de bază pentru anul 2023. Recomand ciocatele, fie la pantalonii scurți sau la rochiile boho, în completare cu o pălărie sau o eșarfă oversize. Pentru primăvară-vară, prioritar va fi denimul, în orice formă, fustițele plisate, salopetele, body-urile cu diferite cut-uri și corsetele. Blugii mulați vor fi înlocuiți cu cei largi sau evazați, în combinație cu cămăși albe basic sau cu maiou și pantofi sport, și cu jachetă / sacou / vestă din denim.

Pentru toamnă-iarnă, costumele masculine reinterpretate, trenciurile, blănurile artificiale și tricotajele. Recomandarea mea ar fi să combini trendurile cu ceea ce îți stă ție bine, dar mereu să ții cont de starea pe care ți-o transmite o piesă vestimentară.”, declară Anamaria Prelipcean, fashion designer si fondator Annema care aduce femeilor, prin creațiile sale, un mix de trenduri, unicitate, dar și lejeritate.

Culoarea anului 2023 este digital lavanda

Tunsorile, culorile și coafurile anului 2023 au indicații precise la nivel mondial, însă pun în prim plan îngrijirea constantă și profesională, versatilitatea, adaptarea la vreme, la condiții și la evenimente.

„Ca de fiecare dată, suntem alături de echipa Jovsky Studio cu ocazia lansării noilor trenduri în materie de hairstyling și îngrijire a părului. Colecția din 2023 reunește frumusețea, creativitatea și diversitatea care își vor pune amprenta în industria de beauty și haircare din acest an, fiind evidențiate într-un proiect inedit, denumit Beauty Trends Calendar 2023”, a declarat echipa Head&Shoulders, partener principal al evenimentului.

„2023 va arăta foarte colorat, feminin, versatil si divers, lună de lună, în ceea ce privește hair-styling-ul. Culoarea anului 2023 este digital lavanda, se poartă nuanțele aprinse, dar în același timp și în contrast, se poartă în continuare balaiage-ul, în tehnica Mounir. Avem tunsori pe scurt, pe mediu și pe lung. Se poartă bobul mediu, tunsoarea în scară, courtain bangs. Revin tendințele retro cu volum, tunsori și coafuri feminine, tunsoarea pixie, cu breton lung, texturizat, nuanțele de blond, cu reflex rece nisipiu, dar și cele roșcate de toamnă, de la arămiu, roșcat și chiar mov, cu toate variațiunile sale. Ca styling, tendințele sunt spre natural, cu bucle foarte lejere, cu păr drept, lucios și mult volum.”, anunță Adrian Perjovschi, hair-stylistul.

Perjovschi are o expertiză de peste 20 de ani în industria frumuseții care, an de an, este primul din România care anunță trendurile pentru anul următor prin colecții-statement și tipsuri de îngrijire.