Adrian Chesnoiu a rămas fără imunitate parlamentară

Astăzi, 27 iunie 2022, deputații europeni din Comisia Juridică au decis să fie ridicată imunitatea parlamentară a lui Adrian Chesnoiu, fostul ministrul al Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România. Decizia a fost luată de către oficialii europeni pentru ca Adrian Chesnoiu să poată fi cercetat de către autoritățile statului în dosarul penal în care este acuzat de corupție. Au fost 18 voturi PRO și trei voturi CONTRA, iar votul final va fi dat, marți după-amiază, în plen.

„Eu am preluat postul de ministru cu mare responsabilitate și am dorit să fac un bine fermierilor, cred că în mandatul de șase luni de zile am reușit să fac lucruri care stagnau de foarte multă vreme”, a declarat luni Adrian Chesnoiu.

Amintim faptul că, joia trecută, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a cerut Camerei Deputaţilor ridicarea imunităţii parlamentare a lui Adrian Chesnoiu pentru efectuarea urmăririi penale, fiind suspectat de abuz în serviciu.

„În conformitate cu prevederile legale şi constituţionale, procurorul şef al DNA, Crin Nicu Bologa, a transmis procurorului general al PICCJ referatul cauzei, în vederea sesizării Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de o persoană, deputat în Parlamentul României, la data faptelor şi în prezent având funcţia de ministru, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit şi instigare (sub forma participaţiei improprii) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru altul de foloase necuvenite (patru infracţiuni)”, scrie într-un comunicat de presă transmis joi de către DNA.

Sorin Grindeanu e noul ministrul al Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

La scurt timp, Adrian Chesnoiu a anunțat oficial că demisionează din funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și se autosuspendă din Partidul Social Democrat (PSD). Demisia sa a fost aprobată vineri de către premierul Nicolae Ciucă.

Drept urmare, luni, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care ia act de demisia lui Adrian Chesnoiu și îl desemnează pe Sorin Grindeanu ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, interimar.

„Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 27 iunie 2022, următoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia domnului Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului și Decret de desemnare a domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii, ca ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, interimar”, a informat luni Administrația Prezidențială.